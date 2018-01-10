«Зоря» продовжила угоду з основним півзахисником
- Сьогодні, 14:13
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Ігор Харатін продовжить виступи у луганському клубі
Ігор Харатін продовжив контракт із «Зорею» на два з половиною роки.
Про це повідомив агент Вадим Шаблій.
«За півтора сезони, проведених у луганському клубі, центральний півзахисник став твердим гравцем основного складу. Ігор істотно додав у грі, особливо у тактичному плані, до того ж проявив себе як футболіст, що забиває важливі м'ячі у важких матчах», - зауважив агент.
«Харатіну всього лише 22 роки, і, поза всякими сумнівами, він, від матчу до матчу набираючись досвіду гри на найвищому рівні, і далі буде прогресувати», - додав Шаблій.
Агент також додав, що потенціал Ігоря дозволяє йому у недалекому майбутньому претендувати на місце у національній збірній України.
У цьому сезоні 22-річний українець провів 24 матчі, забив три голи та віддав три гольові передачі.