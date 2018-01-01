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    «Зоря» в суху розгромила «Железнічар» у контрольному спарингу

    Попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди
    Луганська «Зоря» у рамках товариського матчу розтрощила боснійський «Железнічар» (5:0). Підопічні Юрія Вернидуба захопили стратегічну перевагу у матчі після швидкого гола, який на свій рахунок записав Громов. Згодом Чеберко подвоїв перевагу «Зорі», а через кілька хвилин Громов оформив дубль. Ще до перерви Юрі
    • Сьогодні, 18:41
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    ФК Зоря
    ФК Зоря

    Попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди

    Луганська «Зоря» у рамках товариського матчу розтрощила боснійський «Железнічар» (5:0).

    Підопічні Юрія Вернидуба захопили стратегічну перевагу у матчі після швидкого гола, який на свій рахунок записав Громов. Згодом Чеберко подвоїв перевагу «Зорі», а через кілька хвилин Громов оформив дубль.

    Ще до перерви Юрі забив 4-й гол, а Сухар на 74 хвилині зустрічі встановив остаточний рахунок у матчі – 5:0.

    Зазначимо, що Тимчик у цьому поєдинку записав на свій рахунок 3 гольові передачі. У підсумку «Зоря» на зборах у Туреччині без проблем перемогла боснійців.

    Додамо, що попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди, який відбудеться 8 лютого.

    Товариський матч

    «Зоря» – «Железнічар» – 5:0

    Голи: Громов(3, 30), Чеберко(27), Юрі(36), Сухар(74)

    Джерело: Футбол 24

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