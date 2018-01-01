«Зоря» в суху розгромила «Железнічар» у контрольному спарингу

Попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди

Луганська «Зоря» у рамках товариського матчу розтрощила боснійський «Железнічар» (5:0). Підопічні Юрія Вернидуба захопили стратегічну перевагу у матчі після швидкого гола, який на свій рахунок записав Громов. Згодом Чеберко подвоїв перевагу «Зорі», а через кілька хвилин Громов оформив дубль. Ще до перерви Юрі



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ФК Зоря

Попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди

Луганська «Зоря» у рамках товариського матчу розтрощила боснійський «Железнічар» (5:0).

Підопічні Юрія Вернидуба захопили стратегічну перевагу у матчі після швидкого гола, який на свій рахунок записав Громов. Згодом Чеберко подвоїв перевагу «Зорі», а через кілька хвилин Громов оформив дубль.

Ще до перерви Юрі забив 4-й гол, а Сухар на 74 хвилині зустрічі встановив остаточний рахунок у матчі – 5:0.

Зазначимо, що Тимчик у цьому поєдинку записав на свій рахунок 3 гольові передачі. У підсумку «Зоря» на зборах у Туреччині без проблем перемогла боснійців.

Додамо, що попереду у «Зорі» товариський матч проти «Шахтаря» з Караганди, який відбудеться 8 лютого.

Товариський матч

«Зоря» – «Железнічар» – 5:0

Голи: Громов(3, 30), Чеберко(27), Юрі(36), Сухар(74)

Джерело: Футбол 24