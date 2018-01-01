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    «Зоря» зіграла внічию з клубом з Узбекистану

    Вдруге на зборах суперником українського клуба став узбецький клуб АГМК
    «Зоря» провела останній спаринг на підготовчих зборах в Туреччині. Вдруге на зборах суперником бронзового призера УПЛ став узбецький клуб АГМК. «Зоря» швидко вийшла вперед - Харатін реалізував пенальті після фолу на Іурі. Закріпити перевагу міг Владислав Кабаєв, але потрапив в поперечину. Потім порушив правила у власному
    • Сьогодні, 18:09
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    ФК Зоря. Фото: ФК Зоря
    ФК Зоря. Фото: ФК Зоря

    Вдруге на зборах суперником українського клуба став узбецький клуб АГМК

    «Зоря» провела останній спаринг на підготовчих зборах в Туреччині. Вдруге на зборах суперником бронзового призера УПЛ став узбецький клуб АГМК.

    «Зоря» швидко вийшла вперед - Харатін реалізував пенальті після фолу на Іурі. Закріпити перевагу міг Владислав Кабаєв, але потрапив в поперечину. Потім порушив правила у власному штрафному майданчику Андрій Лунін, але зміг виправити свою помилку, відбивши одинадцятиметровий.

    У другому таймі «Зоря» все ж дозволила відквитати супернику один гол, і сама не забила.

    Товариський матч

    «Зоря» - АГМК - 1:1

    Гол: Харатін (8п.)

    «Зоря»: Лунін, Чеберко (Бабенко 65), Ель (Чечер 60), Буаззаті, Сваток (Сухар 65), Андрієвський (Сілас 55), Харатін (Литвин 65), Кабаєв (Кочергін 46), Караваєв, Іурі (Любенович 75), Фаупала (Гордієнко 51)

    Джерело: ua-football.com

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