«Зоря» зіграла внічию з клубом з Узбекистану

Вдруге на зборах суперником українського клуба став узбецький клуб АГМК

«Зоря» провела останній спаринг на підготовчих зборах в Туреччині. Вдруге на зборах суперником бронзового призера УПЛ став узбецький клуб АГМК. «Зоря» швидко вийшла вперед - Харатін реалізував пенальті після фолу на Іурі. Закріпити перевагу міг Владислав Кабаєв, але потрапив в поперечину. Потім порушив правила у власному



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФК Зоря. Фото: ФК Зоря

Вдруге на зборах суперником українського клуба став узбецький клуб АГМК

«Зоря» провела останній спаринг на підготовчих зборах в Туреччині. Вдруге на зборах суперником бронзового призера УПЛ став узбецький клуб АГМК.

«Зоря» швидко вийшла вперед - Харатін реалізував пенальті після фолу на Іурі. Закріпити перевагу міг Владислав Кабаєв, але потрапив в поперечину. Потім порушив правила у власному штрафному майданчику Андрій Лунін, але зміг виправити свою помилку, відбивши одинадцятиметровий.

У другому таймі «Зоря» все ж дозволила відквитати супернику один гол, і сама не забила.

Товариський матч

«Зоря» - АГМК - 1:1

Гол: Харатін (8п.)

«Зоря»: Лунін, Чеберко (Бабенко 65), Ель (Чечер 60), Буаззаті, Сваток (Сухар 65), Андрієвський (Сілас 55), Харатін (Литвин 65), Кабаєв (Кочергін 46), Караваєв, Іурі (Любенович 75), Фаупала (Гордієнко 51)

Джерело: ua-football.com