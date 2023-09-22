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Болгарія вислала настоятеля РПЦ у Софії: у росіян істерика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Болгарія вислала настоятеля РПЦ у Софії: у росіян істерика
Російський Архімандрит Вассіан виявився шпигуном у Болгарії
фото з відкритих джерел

Вассіан був звинувачений в шпигунстві на користь РФ

Влада Болгарії вирішила вислати з країни настоятеля Російської православної церкви у столиці країни Софії архімандрита Вассіана. Із ним країна вислала ще двох священнослужителів. Влада Болгарії аргументувала такі дії загрозою національній безпеці.

Водночас у росіян сталася істерика через таке рішення. Так, російське посольство в Софії піддало різкій критиці дії болгарської влади.

«21 вересня цього року болгарська влада зробила грубі, кричущі дії з випровадження з країни настоятеля Російської православної церкви в Софії архімандрита Вассіана та двох служителів Храму св. Миколи Мірлікійського. Обурені фактом та форматом прийнятого болгарською стороною рішення. Очевидно, що нинішнє керівництво Болгарії поставило перед собою завдання зруйнувати не лише суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв’язки між нашими державами, а й розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами, озлобити один проти одного російський та болгарський народи. Наголошуємо, що відповідальність за стрімку деградацію двосторонньої взаємодії лежить повністю на болгарській стороні», – йдеться в коментарі на офіційному Telegram-каналі російського посольства.

Болгарська влада вислала з країни настоятеля храму РПЦ в Софії архімандрита Вассіана Змєєва, якого тижнем раніше випровадили зі Скоп'є через інформацію про те, що він є російським шпигуном. Разом з Вассіаном також було вислано ще двох священнослужителів Російської православної церкви. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі посольства РФ в Болгарії.

Всі троє росіян були звинувачені в шпигунстві на користь РФ. Місцеві ЗМІ Болгарії повідомляли, що Вассіан регулярно їздив до столиці Північної Македонії Скоп’є, де виконував завдання російської розвідки для розколу македонської церкви.

Агентство національної безпеки Болгарії (САНС) в четвер підтвердило заяви Росії про вислання з країни представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.

«Отримано докази дій вищезазначених осіб, пов’язаних із реалізацією різних елементів гібридної стратегії Російської Федерації щодо цілеспрямованого впливу на суспільно-політичні процеси в Республіці Болгарія на користь російських геополітичних інтересів», – йдеться в пресрелізі САНС.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повторно схвалив санкції в межах «списку Магнітського», заборонивши в'їзд до країни 58 людям, включаючи лідера Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє Postimees. 

За словами міністра, усім людям зі списку заборонили в'їзд до Естонії, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їхньому вчиненню.

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Теги: розвідка міністр санкції РПЦ Болгарія посольство влада

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