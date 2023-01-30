Джонсон повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському на початку вторгнення РФ

Джонсон пропонував Володимиру Зеленському на початку російського вторгнення виїхати до безпечного місця

Джонсон: «Він не приймав мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був»

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що пропонував президенту України Володимиру Зеленському притулок у Британії на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це пише BBC.

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Як зазначається, Джонсон пропонував Володимиру Зеленському на початку російського вторгнення виїхати до безпечного місця, однак той відмовився.

За словами Джонсона, за два тижні після вторгнення йому зателефонував Володимир Зеленський. У той момент український президент був спокійний.

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Під час розмови експрем’єр Британії запропонував Зеленському перевезти його до безпечного місця. Втім, президент України відмовився. «Він не приймав мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був», – зазначив Джонсон.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін напередодні вторгнення РФ в Україну погрожував йому ракетним ударом. За словами тодішнього очільника британського уряду, тон його співрозмовника був спокійний, навіть відчужений. Неможливо було зрозуміти, чи була погроза Путіна справжньою. Однак, враховуючи попередні напади Росії на Велику Британію (востаннє в Солсбері у 2018 році), будь-яка загроза з боку російського лідера, якою б легковажною була вона, сприймалася Борисом Джонсоном серйозно.