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Буде тепло та без опадів: прогноз погоди на 2 січня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Буде тепло та без опадів: прогноз погоди на 2 січня
В Україні панує сухий антициклон Leonhard
фото з відкритих джерел

Наша територія ще й належатиме сьогодні теплому повітряному сектору

2-го січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Тобто опадів у нас не буде у понеділок. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

До того ж, наша територія ще й належатиме сьогодні теплому повітряному сектору, який розташувався між атмосферними фронтами, що нам ніяк не можуть принести дощі чи сніг.

Температура повітря навіть вночі очікується в межах +1+7 градусів, а вдень досягатиме +7+12 градусів, трохи нижче завтра на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині, +6+9 градусів.

Поривчатий вітер може завівати хіба що в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині.
У Києві 2-го січня переважатиме суха погода. Максимальна температура повітря досягне +9 градусів.
Поки що в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо.

Буде тепло та без опадів: прогноз погоди на 2 січня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: Україна прогноз погоди

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