Коли розпочнуться переговори щодо членства України в ЄС – заява Зеленського

Україна готується до початку переговорів щодо членства в ЄС

Саміт Україна – ЄС запланований на початок лютого поточного року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть початися вже цього року. Таку заяву Зеленський зробив у вечірньому зверненні до українців 19 січня.

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«Виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу.

«Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє». Саме так сказав пан президент Європейської ради. І саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році.

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Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого.

Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року», – сказав Зеленський.

Також Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті.