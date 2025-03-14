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США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб GLSDB – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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США відновлюють постачання Україні далекобійних бомб GLSDB – Reuters
Останній раз ЗСУ використовували такі боєприпаси кілька місяців тому
фото: Телеграф

Очікується, що застосування GLSDB на полі бою відновиться найближчими днями

США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB, які були модернізовані для ефективнішої протидії російським перешкодам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що останні тижні тривали випробування 19 таких боєприпасів, щоб оцінити їхню ефективність після оновлень. Джерела агентства зазначають, що зміни включали посилення внутрішніх з'єднань, що підвищує стійкість зброї.

Очікується, що застосування GLSDB на полі бою відновиться найближчими днями, оскільки запаси вже перебувають у Європі. Останній раз ЗСУ використовували такі боєприпаси кілька місяців тому.

Раніше російські війська використовували засоби радіоелектронної боротьби, щоб «глушити» навігаційні системи GLSDB, ускладнюючи їхнє наведення на ціль. У відповідь американська компанія Boeing запропонувала Пентагону вдосконалену версію бомби з радіусом дії понад 160 км. Ця плануюча боєприпасна система складається з бомби GBU-39 і ракетного двигуна M26, що робить її відносно дешевою та доступною в арсеналах США.

Закупівля GLSDB для України здійснювалася за часів адміністрації Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці. Загалом США вже закупили для української армії озброєння та техніку на суму майже 33,2 млрд доларів.

Нагадаємо, обмін розвідувальними даними та постачання зброї між США та Україною повністю відновлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що надходження американської зброї та обмін розвідданими між США та Україною повністю відновився після зустрічі представників двох країн в Саудівській Аравії 11 березня.

Видання пише, що в Україну знову відправляють артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетних систем HIMARS у межах пакетів допомоги, які схвалила адміністрація Байдена.

Також Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Теги: війна США обмін озброєння боєприпаси Україна

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