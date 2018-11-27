Звинувачений в підриві автобуса «Боруссії» росіянин засуджений до 14 років позбавлення волі



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Вибух стався 11 квітня 2017 року Фото: AFP

Веннергольд звинувачувався у виготовленні саморобних бомб і їх підриві біля автобуса німецького клубу

Суд приговорив звинуваченого в нападі на автобус дортмундської «Боруссії» 11. квітня 2017 року до 14 років позбавлення волі.

Судове засідання у справі відбулося 27 листопада.

Сергій Веннергольд, який має німецьке та російське громадянство, в ході судового засідання визнав вчинення підриву, але заперечував намір вбити футболістів, які перебували в автобусі.

Веннергольд звинувачувався у виготовленні саморобних бомб і їх підриві біля автобуса дортмундської «Боруссії», яка прямувала на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Монако».

В результаті підриву були розбиті стекла автобуса, захисник Марк Бартра і один поліцейський отримали травми.

За версією слідства, звинувачений розраховував заробити на різниці курсу паперів.

Раніше повідомлялося, що Веннергольд купив 15 тисяч пут-опціонів (біржовий контракт, що дає право на подальший продаж активу) на акції «Боруссії» на 78 тисяч євро.

Веннергольд міг заробити кілька десятків тисяч євро на різкому падінні акцій клубу після вибуху.

Джерело: Tribuna.com