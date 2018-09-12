FIFA 19: Стали відомі рейтинги гравців «Шахтаря» і «Динамо» (фотогалерея)
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Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах
У мережі з'явилися рейтинги всіх гравців FIFA 19.
У новій версії футбольного симулятора будуть представлені три українські команди: «Ворскла», «Шахтар» і «Динамо».
Втім, наразі про гравців полтавського клубу ніякої інформації поки немає.
У складі «гірників» найсильнішими гравцями є Марлос (82), Степаненко (80) і Ракицький (80).
У киян немає гравців з рейтингом 80, проте по 79 мають хавбеки Віктор Циганков і Беньямін Вербич.
Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах.
Так, рейтинг Андрія Ярмоленка складає 80, Коноплянка має рейтинг 79, 76 у лідера «Генка» Руслана Маліновського.
Джерело: Sport.ua