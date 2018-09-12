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    FIFA 19: Стали відомі рейтинги гравців «Шахтаря» і «Динамо» (фотогалерея)

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    FIFA 19: Стали відомі рейтинги гравців «Шахтаря» і «Динамо» (фотогалерея)

    Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах

    У мережі з'явилися рейтинги всіх гравців FIFA 19.

    У новій версії футбольного симулятора будуть представлені три українські команди: «Ворскла», «Шахтар» і «Динамо».

    Втім, наразі про гравців полтавського клубу ніякої інформації поки немає.

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    Стартовий склад Динамо
    Українці - легіонери
    Стартовий склад Шахтаря

    У складі «гірників» найсильнішими гравцями є Марлос (82), Степаненко (80) і Ракицький (80).

    У киян немає гравців з рейтингом 80, проте по 79 мають хавбеки Віктор Циганков і Беньямін Вербич.

    Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах.

    Так, рейтинг Андрія Ярмоленка складає 80, Коноплянка має рейтинг 79, 76 у лідера «Генка» Руслана Маліновського.

    Джерело: Sport.ua

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