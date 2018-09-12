FIFA 19: Стали відомі рейтинги гравців «Шахтаря» і «Динамо» (фотогалерея)



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Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах

У мережі з'явилися рейтинги всіх гравців FIFA 19.

У новій версії футбольного симулятора будуть представлені три українські команди: «Ворскла», «Шахтар» і «Динамо».

Втім, наразі про гравців полтавського клубу ніякої інформації поки немає.

У складі «гірників» найсильнішими гравцями є Марлос (82), Степаненко (80) і Ракицький (80).

У киян немає гравців з рейтингом 80, проте по 79 мають хавбеки Віктор Циганков і Беньямін Вербич.

Також були представлені українські легіонери, які виступають в інших клубах.

Так, рейтинг Андрія Ярмоленка складає 80, Коноплянка має рейтинг 79, 76 у лідера «Генка» Руслана Маліновського.

Джерело: Sport.ua