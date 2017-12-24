Коноплянка зустрівся з головним тренером «Реалу» (фото)

Євген опублікував фотографію з відпочинку

Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка в одній з соціальних мереж показав спільне фото з головним тренером мадридського «Реала» Зінедіном Зіданом. Очевидно, що Коноплянка і тренер команди-переможниці клубного чемпіонату світу випадково зустрілися під час відпустки. Однак, це не завадило багатьом



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Євген Коноплянка

Євген опублікував фотографію з відпочинку

Український півзахисник німецького «Шальке» Євген Коноплянка в одній з соціальних мереж показав спільне фото з головним тренером мадридського «Реала» Зінедіном Зіданом.

Очевидно, що Коноплянка і тренер команди-переможниці клубного чемпіонату світу випадково зустрілися під час відпустки.

Однак, це не завадило багатьом фанатам вже роздумувати про можливий перехід Євгенія в «Реал».

«З легендою», - підписав фотографію Коноплянка.

Нагадаємо, що Ярмоленко та Коноплянка порівнялися у рейтингу кращих футболістів Бундесліги.