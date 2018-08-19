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    Лунін не потрапив в заявку «Реала» на матч з «Хетафе»

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    Андрій Лунін. Фото з відкритих джерел - Лунін не потрапив в заявку «Реала» на матч з «Хетафе»
    Андрій Лунін. Фото з відкритих джерел

    Українця не виявилося в числі трьох воротарів на стартовий поєдинок в Прімері-2018/19

    Андрій Лунін після «літніх зборів з «Реалом» в США і попадання в заявку на матч за Суперкубок УЄФА виявився поза списком з 19-ти футболістів, які можуть зіграти в стартовому турі Прімери сезону-2018/19.

    Це стало відомо з офіційної сторінки «Реала» в Twitter.

    У поєдинку першогого туру чемпіонату Іспанії проти «Хетафе» місце в воротах «Реала»  можуть зайняти Тібо Куртуа, Кейлор Навас і Кіко Касілья.

    Зауважимо, що компанію Андрію Луніну склав Лука Зідан.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український голкіпер може відправитися в оренду в інший клуб.

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