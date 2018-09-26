Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО
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Фото: Emirates
Також тут є душові кабіни та багато іншого
У мережі з'явилися фотографії літака, на якому літають футболісти мадридського «Реала».
Про це повідомляє The Sun.
Гравці літають на Airbus А380, який є найбільшим серійним авіалайнером у світі.
Emirates'in Real Madrid için hazırladığı uçak. pic.twitter.com/ggdwwBGtf2— Panenka Sport (@PanenkaSport) 25 вересня 2018 р.
Його вартість оцінюється у 340 мільйонів фунтів стерлінгів.
Літак оснащений безліччю кімнат, у яких є ліжка, душові кабіни, умивальники та телевізори, які показують 2,5 тисячі каналів, а також величезний бар.
Нагадаємо, мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії.