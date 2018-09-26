Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО



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Фото: Emirates

Також тут є душові кабіни та багато іншого

У мережі з'явилися фотографії літака, на якому літають футболісти мадридського «Реала».

Про це повідомляє The Sun.

Гравці літають на Airbus А380, який є найбільшим серійним авіалайнером у світі.

Emirates'in Real Madrid için hazırladığı uçak. pic.twitter.com/ggdwwBGtf2 — Panenka Sport (@PanenkaSport) 25 вересня 2018 р.

Його вартість оцінюється у 340 мільйонів фунтів стерлінгів.

Літак оснащений безліччю кімнат, у яких є ліжка, душові кабіни, умивальники та телевізори, які показують 2,5 тисячі каналів, а також величезний бар.

Нагадаємо, мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії.