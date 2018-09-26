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    Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО

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    Фото: Emirates - Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО
    Фото: Emirates

    Також тут є душові кабіни та багато іншого

    У мережі з'явилися фотографії літака, на якому літають футболісти мадридського «Реала».

    Про це повідомляє The Sun.

    Гравці літають на Airbus А380, який є найбільшим серійним авіалайнером у світі.

    Його вартість оцінюється у 340 мільйонів фунтів стерлінгів.

    Літак оснащений безліччю кімнат, у яких є ліжка, душові кабіни, умивальники та телевізори, які показують 2,5 тисячі каналів, а також величезний бар.

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    Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО
    Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО
    Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО
    Окремі кімнати, телевізори, величезний бар. Як виглядає літак, на якому подорожує «Реал». ФОТО

    Нагадаємо, мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії.

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