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    Мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії

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    Фото взяте з ресурсу footboom.com - Мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії
    Фото взяте з ресурсу footboom.com

    «Реал» відзвітував про рекордний дохід за минулий фінансовий рік

    Мадридський «Реал» підвів підсумки фінансового року. Як повідомляється в офіційній заяві клубу, у порівнянні з минулим фінансовим періодом дохід «Реалу» виріс на 11,3% - до 750,9 мільйонів євро.

    Це рекордний дохід команди, проте  керівництво «вершкових» мають намір встановити нову планку за підсумками поточного року. До бюджету закладено дохід у 752 мільйони євро, повідомив офіційний сайт клубу.

    Нагадаємо, в матчі 5-го туру чемпіонату Іспанії «Реал» на своєму полі мінімально переграв «Еспаньол»- 1: 0. У турнірній таблиці команда з Мадрида посідає перше місце, маючи у своєму активі 13 очок. Наступний поєдинок чемпіонату Іспанії «Реал» зіграє з «Севільєю» 26 вересня.

    Джерело: Footboom

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