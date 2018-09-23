Мадридський «Реал» за минулий рік заробив найбільше у своїй історії



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Фото взяте з ресурсу footboom.com

«Реал» відзвітував про рекордний дохід за минулий фінансовий рік

Мадридський «Реал» підвів підсумки фінансового року. Як повідомляється в офіційній заяві клубу, у порівнянні з минулим фінансовим періодом дохід «Реалу» виріс на 11,3% - до 750,9 мільйонів євро.

Це рекордний дохід команди, проте керівництво «вершкових» мають намір встановити нову планку за підсумками поточного року. До бюджету закладено дохід у 752 мільйони євро, повідомив офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в матчі 5-го туру чемпіонату Іспанії «Реал» на своєму полі мінімально переграв «Еспаньол»- 1: 0. У турнірній таблиці команда з Мадрида посідає перше місце, маючи у своєму активі 13 очок. Наступний поєдинок чемпіонату Іспанії «Реал» зіграє з «Севільєю» 26 вересня.

Джерело: Footboom