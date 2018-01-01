Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз

До Вашої уваги чергова порція світлин прекрасних дівчат зі світу автоспорту

Українська редакція Motorsport.com знову підібрала фотографії красивих грід-гьолз зі світу автоспорту. Нагадаємо, що грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції. Окрім того, дівчата тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки, вручають нагороди тощо. Вперше грід-гьорлз з’явилися у



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До Вашої уваги чергова порція світлин прекрасних дівчат зі світу автоспорту

Українська редакція Motorsport.com знову підібрала фотографії красивих грід-гьолз зі світу автоспорту.

Нагадаємо, що грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції.

Окрім того, дівчата тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки, вручають нагороди тощо.

Вперше грід-гьорлз з’явилися у Японії у 1969 році. У цій країні є навіть така офіційна професія.

Зауважимо, що у деяких автогонках віднедавна відмовилися від грід-гьорлз, вирішивши, що молодим жінкам відводиться роль красивого фону, що сприяє зміцненню стереотипу про авто- та мотогонки як виключно про чоловічий вид спорту.

Раніше «Главком» уже публікував першу частину фотогалереї красивих грід-гьорлз.