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    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз

    До Вашої уваги чергова порція світлин прекрасних дівчат зі світу автоспорту
    Українська редакція Motorsport.com знову підібрала фотографії красивих грід-гьолз зі світу автоспорту. Нагадаємо, що грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції. Окрім того, дівчата тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки, вручають нагороди тощо. Вперше грід-гьорлз з’явилися у
    • Сьогодні, 07:46
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    До Вашої уваги чергова порція світлин прекрасних дівчат зі світу автоспорту

    Українська редакція Motorsport.com знову підібрала фотографії красивих грід-гьолз зі світу автоспорту.

    Нагадаємо, що грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції.

    Окрім того, дівчата тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки, вручають нагороди тощо.

    Вперше грід-гьорлз з’явилися у Японії у 1969 році. У цій країні є навіть така офіційна професія.

    Зауважимо, що у деяких автогонках віднедавна відмовилися від грід-гьорлз, вирішивши, що молодим жінкам відводиться роль красивого фону, що сприяє зміцненню стереотипу про авто- та мотогонки як виключно про чоловічий вид спорту.

    Раніше «Главком» уже публікував першу частину фотогалереї красивих грід-гьорлз.

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    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
    Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз

    Автоспорт модель
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