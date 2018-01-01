Світ автоперегонів через призму красивих дівчат. Фотогалерея чарівних грід-гьорлз
- Сьогодні, 07:46
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До Вашої уваги чергова порція світлин прекрасних дівчат зі світу автоспорту
Українська редакція Motorsport.com знову підібрала фотографії красивих грід-гьолз зі світу автоспорту.
Нагадаємо, що грід-гьорлз – це дівчата, які на автогонках виводять пілотів на стартові позиції.
Окрім того, дівчата тримають над учасниками змагань сонцезахисні парасольки, вручають нагороди тощо.
Вперше грід-гьорлз з’явилися у Японії у 1969 році. У цій країні є навіть така офіційна професія.
Зауважимо, що у деяких автогонках віднедавна відмовилися від грід-гьорлз, вирішивши, що молодим жінкам відводиться роль красивого фону, що сприяє зміцненню стереотипу про авто- та мотогонки як виключно про чоловічий вид спорту.
Раніше «Главком» уже публікував першу частину фотогалереї красивих грід-гьорлз.