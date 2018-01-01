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    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні

    На початку 2018 року захисник збірної України Микола Матвієнко повернувся в «Шахтар» після оренди в полтавській «Ворсклі»
    Зараз лівий захисник є одним з найбільш перспективних українських футболістів, йому 21 рік, і він не одружений - приваблива мета для будь-якої дівчини. Хоча, якщо вірити Instagram спортсмена, поруч з ним вже є супутниця, гаряча брюнетка, яка приховує своє прізвище під псевдонімом Anna Shoker: [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 10:38
    • Розсилка
    Anna Shoker
    Anna Shoker

    На початку 2018 року захисник збірної України Микола Матвієнко повернувся в «Шахтар» після оренди в полтавській «Ворсклі»

    Зараз лівий захисник є одним з найбільш перспективних українських футболістів, йому 21 рік, і він не одружений - приваблива мета для будь-якої дівчини.

    Хоча, якщо вірити Instagram спортсмена, поруч з ним вже є супутниця, гаряча брюнетка, яка приховує своє прізвище під псевдонімом Anna Shoker:

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    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні
    Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні

    Джерело: xsport.ua

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