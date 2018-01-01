Темпераментна подруга захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Гарячі фото красуні

На початку 2018 року захисник збірної України Микола Матвієнко повернувся в «Шахтар» після оренди в полтавській «Ворсклі»

Зараз лівий захисник є одним з найбільш перспективних українських футболістів, йому 21 рік, і він не одружений - приваблива мета для будь-якої дівчини. Хоча, якщо вірити Instagram спортсмена, поруч з ним вже є супутниця, гаряча брюнетка, яка приховує своє прізвище під псевдонімом Anna Shoker: [GALLERY_BLOCK]



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Anna Shoker

На початку 2018 року захисник збірної України Микола Матвієнко повернувся в «Шахтар» після оренди в полтавській «Ворсклі»

Зараз лівий захисник є одним з найбільш перспективних українських футболістів, йому 21 рік, і він не одружений - приваблива мета для будь-якої дівчини.

Хоча, якщо вірити Instagram спортсмена, поруч з ним вже є супутниця, гаряча брюнетка, яка приховує своє прізвище під псевдонімом Anna Shoker:

Джерело: xsport.ua