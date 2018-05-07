У Києві відбувалася наймасштабніша гонка з перешкодами «Race Nation» (фотогалерея)

Майже 2000 учасників із України, Польщі, Білорусі та Молдови прийняли участь у київській гонці

На цих вихідних (5 та 6 травня) відбувалася наймасштабніша гонка з перешкодами «Race Nation», у Києві на Мототреку «Пирового» Майже 2000 учасників із України, Польщі, Білорусі та Молдови прийняли участь у київській гонці. 14 забігів відбулося за 2 дні. Це наймасштабніша гонка. А за 3 роки її існування більше 15 000



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Майже 2000 учасників із України, Польщі, Білорусі та Молдови прийняли участь у київській гонці

На цих вихідних (5 та 6 травня) відбувалася наймасштабніша гонка з перешкодами «Race Nation», у Києві на Мототреку «Пирового»

Майже 2000 учасників із України, Польщі, Білорусі та Молдови прийняли участь у київській гонці. 14 забігів відбулося за 2 дні.

Це наймасштабніша гонка. А за 3 роки її існування більше 15 000 спортсменів вже отримали медалі від «Race Nation» – прокоментували організатори.

5 травня відбулися «Забіг Сили» (траса 5 км, 20 перешкод) та «Забіг Волі» (траса 10 км, 25 перешкод). 6 травня у «Забігу Духу» було підкорено 35 перешкод на трасі у 20 кілометрів.

Максимальний рівень адреналіну було зафіксовано біля перешкод: рампа та Еверест, висота якого сягала до 12 метрів. Атлети падали з висоти більше 3-х метрів у рів з водою. Більше 20-ти метрів дистанції було вкрито колючим дротом. Учасники «Забігу Духу» пролізли під 140 шинами. 4 500 літрів води було випито на гонці «Race Nation»

«Дуже багато перешкод, руки в мозолях усі, здерті. Треба лізти по глині засохшій, під колючкою. Коліна і все страждає, але від цього все більше хочеш перемогти»,

– заявив переможець «Забігу Сили» у категорії «Elite» Руслан Клименко.

«Race Nation» спонукає спортсменів пройти перешкоди не лише на трасі, а й у житті

Михайло Белицький, учасник «Забігу Волі» в категорії «Standart», розповів:

«Я вважаю, що дитину варто виховувати тільки своїм прикладом. І саме Race Nation - це якраз гарний приклад. Мій син бачив, як я готувався до київської гонки. Раніше брав участь у гонці в Одесі, але пробіг погано. До спеки не був готовий. До цих перегонів я підготувався: скинув 20 кіло. В Одесі я був 96 кілограм, а зараз важу 79. Сьогодні пробіг 10 кілометрів і прийшов першим. І саме у цей час, зрозумів, що я реально зміг!», - зазначив він.

Забіги пройшли у 3-х категоріях: ELite, Standart та Team. Медалі отримали усі учасники гонки.

Переможці гонки (категорія «Elite»):

Забіг Сили: Клименко Руслан, Олег Пархоменко, Петрук Андрій, Пархоменко Світлана, Анна Валуйська, Анастасія Коханчук

Забіг Волі: Дмитро Козачок, Максим Путря, Денис Камєшков, Марина Бариш, Ірина Левенцова, Оксана Чехместренко

Забіг Духу: Владислав Харенко, Олег Мазуренко, Олександр Лишенко, Ірина Коваленко, Наталя Молдавська, Людмила Пилипчак

Наступна гонка з перешкодами відбудеться у Харкові 9 липня 2018 року. Організатори, як завжди, тримають у таємниці, які саме перешкоди будуть на трасі. Але обіцяють вразити.

Зареєструватися на наступні гонки Ви можете тут: http://www.racenation.ua/