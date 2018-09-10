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    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)

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    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)

    Порожні трибуни – не проблема: фанати оригінально підтримали команду на матчі у Львові

    У неділю, 9 вересня, на стадіоні «Арена Львів» українська збірна зіграла свій другий матч у Лізі націй УЄФА.

    Гра Україна – Словаччина пройшла без глядачів, проте фанати підтримали нашу збірну на стадіоні, повідомляє «Народна правда».

    Уболівальники, які зібралися на площі перед стадіоном, перед початком матчу прикрасили порожні трибуни «Арени-Львів» українськими прапорами з назвами великих і малих українських міст.

    На прапорах фанати написали побажання національній команді.

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    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)
    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)
    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)
    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)
    Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)
    Фото: Народна Правда

    Нагадаємо, глядачі на «Арену Львів» не змогли потрапити через санкції з боку УЄФА щодо збірної України. Дисциплінарний комітет УЄФА покарав команду одним домашнім матчем без глядачів ще 27 листопада 2015 року.

    Зауважимо, що футболісти збірної України виграли цей поєдинок у словаків з рахунком 1:0 завдяки голу з пенальті.

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