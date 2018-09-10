Уболівальники підтримали збірну України на матчі зі Словаччиною десятками прапорів (фото)



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Порожні трибуни – не проблема: фанати оригінально підтримали команду на матчі у Львові

У неділю, 9 вересня, на стадіоні «Арена Львів» українська збірна зіграла свій другий матч у Лізі націй УЄФА.

Гра Україна – Словаччина пройшла без глядачів, проте фанати підтримали нашу збірну на стадіоні, повідомляє «Народна правда».

Уболівальники, які зібралися на площі перед стадіоном, перед початком матчу прикрасили порожні трибуни «Арени-Львів» українськими прапорами з назвами великих і малих українських міст.

На прапорах фанати написали побажання національній команді.

Нагадаємо, глядачі на «Арену Львів» не змогли потрапити через санкції з боку УЄФА щодо збірної України. Дисциплінарний комітет УЄФА покарав команду одним домашнім матчем без глядачів ще 27 листопада 2015 року.

Зауважимо, що футболісти збірної України виграли цей поєдинок у словаків з рахунком 1:0 завдяки голу з пенальті.