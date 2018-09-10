Збірна України під керівництвом Шевченка здобула другу перемогу у Лізі націй (відео)



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Фото Павла Кубанова

Вирішальний гол забив Андрій Ярмоленко

У неділю, 9 вересня, національна збірна України з футболу зіграла свій другий поєдинок у новоствореному турнірі – Лізі націй УЄФА.

У Львові у поєдинку без глядачів «синьо-жовті» вирвали перемогу у гостей зі Словаччини.

Усе вирішилося у завершальну 15-хвилинку, коли Андрій Шевченко випустив на поле Віктора Циганкова, і гравець «Динамо» відразу ж заробив пенальті.

До 11-метрової позначки підійшов Андрій Ярмоленко та реалізував спробу, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:0.

До Вашої уваги огляд матчу Україна – Словаччина:

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