Збірна України під керівництвом Шевченка здобула другу перемогу у Лізі націй (відео)
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Фото Павла Кубанова
Вирішальний гол забив Андрій Ярмоленко
У неділю, 9 вересня, національна збірна України з футболу зіграла свій другий поєдинок у новоствореному турнірі – Лізі націй УЄФА.
У Львові у поєдинку без глядачів «синьо-жовті» вирвали перемогу у гостей зі Словаччини.
Усе вирішилося у завершальну 15-хвилинку, коли Андрій Шевченко випустив на поле Віктора Циганкова, і гравець «Динамо» відразу ж заробив пенальті.
До 11-метрової позначки підійшов Андрій Ярмоленко та реалізував спробу, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 1:0.
До Вашої уваги огляд матчу Україна – Словаччина:
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