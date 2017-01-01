Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»

На секторі вивісили кілька плакатів, дісталося і Ахметову з Костюченком

Під час матчу 18-го туру УПД «Динамо» - «Маріуполь» ультрас київського клубу вивісили на фан-секторі кілька кумедних банерів. Зокрема, фани столичного клубу дотепно потролили «Маріуполь». Ультрас згадали головні цитати скандального матчу «Маріуполь» і «Динамо», на який



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На секторі вивісили кілька плакатів, дісталося і Ахметову з Костюченком

Під час матчу 18-го туру УПД «Динамо» - «Маріуполь» ультрас київського клубу вивісили на фан-секторі кілька кумедних банерів.

Зокрема, фани столичного клубу дотепно потролили «Маріуполь».

Ультрас згадали головні цитати скандального матчу «Маріуполь» і «Динамо», на який «біло-сині» не приїхали з питань безпеки.

Як відомо, тоді киянам зарахували технічну поразку, у свою чергу прес-служба «Маріуполя» жорстко почала тролити київську команду.

Також ультрас київського клубу дотепно відповіли генеральному директору «Шахтаря» Сергію Палкіну.

«Цей банер - спроба відвернути увагу від головної теми - матчу в Маріуполі!» (с) Палкін.

Нагадаємо, що раніше гендиректор донецького клубу заявив, що «Динамо» організувало акцію із футболками «Мій тато - герой», щоб відвернути увагу від невиїзду київського клубу до Маріуполя.

Дісталося і президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову.

Фани «Динамо» дали зрозуміти, що визнають «Шахтар» українським клубом, однак самого президента і наближених до нього людей - ні.

Ультрас знову не оминули увагою інформацію про те, що віце-президент ФФУ Вадим Костюченко нібито побудував кар'єру за допомогою підробленого диплома.