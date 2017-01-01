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    Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»

    На секторі вивісили кілька плакатів, дісталося і Ахметову з Костюченком
    Під час матчу 18-го туру УПД «Динамо» - «Маріуполь» ультрас київського клубу вивісили на фан-секторі кілька кумедних банерів. Зокрема, фани столичного клубу дотепно потролили «Маріуполь». Ультрас згадали головні цитати скандального матчу «Маріуполь» і «Динамо», на який
    • Сьогодні, 13:42
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    На секторі вивісили кілька плакатів, дісталося і Ахметову з Костюченком

    Під час матчу 18-го туру УПД «Динамо» - «Маріуполь» ультрас київського клубу вивісили на фан-секторі кілька кумедних банерів.

    Зокрема, фани столичного клубу дотепно потролили «Маріуполь».

    Ультрас згадали головні цитати скандального матчу «Маріуполь» і «Динамо», на який «біло-сині» не приїхали з питань безпеки.

    Як відомо, тоді киянам зарахували технічну поразку, у свою чергу прес-служба «Маріуполя» жорстко почала тролити київську команду.

    Також ультрас київського клубу дотепно відповіли генеральному директору «Шахтаря» Сергію Палкіну.

    «Цей банер - спроба відвернути увагу від головної теми - матчу в Маріуполі!» (с) Палкін.

    Нагадаємо, що раніше гендиректор донецького клубу заявив, що «Динамо» організувало акцію із футболками «Мій тато - герой», щоб відвернути увагу від невиїзду київського клубу до Маріуполя.

    Дісталося і президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову.

    Фани «Динамо» дали зрозуміти, що визнають «Шахтар» українським клубом, однак самого президента і наближених до нього людей - ні.

    Ультрас знову не оминули увагою інформацію про те, що віце-президент ФФУ Вадим Костюченко нібито побудував кар'єру за допомогою підробленого диплома.

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    Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»
    Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»
    Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»
    Ультрас Динамо банерами затролили «Маріуполь» та втерли носа гендиректору «Шахтаря»
    Ультрас Динамо

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