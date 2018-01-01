В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)

Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України

Традиційна церемонія, що передує офіційному відкриттю і символізує готовність команди до участі в Олімпійських іграх, відбулась в Олімпійському селищі Пхьончхана. Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої Олімпійської збірної, інформує прес-служба НОК