В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
- Сьогодні, 10:54
-
Розсилка
Фото: НОК України
Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України
Традиційна церемонія, що передує офіційному відкриттю і символізує готовність команди до участі в Олімпійських іграх, відбулась в Олімпійському селищі Пхьончхана.
Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої Олімпійської збірної, інформує прес-служба НОК України.
Навіть морозна погода у Пхьончані відступила для успішного проведення церемонії, видавши найтепліший день за час прибування в Пхьончхані - температура з мінус 20 піднялася до мінус восьми.
Українську делегацію привітав мер Олімпійського селища, Олімпійський чемпіон і член Міжнародного Олімпійського Комітету Ю Син Мін.