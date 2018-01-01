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    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)

    Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України
    Традиційна церемонія, що передує офіційному відкриттю і символізує готовність команди до участі в Олімпійських іграх, відбулась в Олімпійському селищі Пхьончхана. Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої Олімпійської збірної, інформує прес-служба НОК
    • Сьогодні, 10:54
    • Розсилка
    Фото: НОК України
    Фото: НОК України

    Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України

    Традиційна церемонія, що передує офіційному відкриттю і символізує готовність команди до участі в Олімпійських іграх, відбулась в Олімпійському селищі Пхьончхана.

    Підняття державного прапору пройшло під акомпанемент гімну України на спеціалізованій площі й зібрало спортсменів та тренерів нашої Олімпійської збірної, інформує прес-служба НОК України.

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    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    В Олімпійському селищі Пхьончхана урочисто піднято Державний прапор України (фото)
    НОК України

    Навіть морозна погода у Пхьончані відступила для успішного проведення церемонії, видавши найтепліший день за час прибування в Пхьончхані - температура з мінус 20 піднялася до мінус восьми.

    Українську делегацію привітав мер Олімпійського селища, Олімпійський чемпіон і член Міжнародного Олімпійського Комітету Ю Син Мін.

    Олімпійські Ігри прапор Збірна України
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