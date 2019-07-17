Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
Роджер Федерер
Чи впізнаєте ви зірок світового тенісу?
Прес-служба ATP приєдналася до флешмобу 40 Years Challenge. Завдяки функції програми Face App кожен бажаючий може дізнатися, як він буде виглядати в старості.
У своєму Instagram ATP опублікувала зістарені фотографії зірок чоловічого тенісу, включаючи Рафаеля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Енді Маррея, Марина Чилича, Кея Нісікорі, Мілоша Раоніча, Фабіо Фоньїні та інших.
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Нагадаємо, у фіналі Вімблдону перша ракетка світу серб Новак Джокович здолав представника Швейцарії Роджера Федерера з рахунком 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3 ).
Федерер утримує рекорд за кількістю титулів на мейджор (20). Джокович став 16-разовим переможцем турнірів «Великого шолома».