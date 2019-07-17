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    Фото

    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея

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    Роджер Федерер - Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Роджер Федерер

    Чи впізнаєте ви зірок світового тенісу?

    Прес-служба ATP приєдналася до флешмобу 40 Years Challenge. Завдяки функції програми Face App кожен бажаючий може дізнатися, як він буде виглядати в старості.

    У своєму Instagram ATP опублікувала зістарені фотографії зірок чоловічого тенісу, включаючи Рафаеля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Енді Маррея, Марина Чилича, Кея Нісікорі, Мілоша Раоніча, Фабіо Фоньїні та інших.

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    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея
    Як Федерер, Джокович та Надаль виглядатимуть в старості. Фотогалерея

    Нагадаємо, у фіналі Вімблдону перша ракетка світу серб Новак Джокович здолав представника Швейцарії Роджера Федерера з рахунком 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3 ).

    Федерер утримує рекорд за кількістю титулів на мейджор (20). Джокович став 16-разовим переможцем турнірів «Великого шолома».

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