  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;shakhtar.com - Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Фото: shakhtar.com

    Донецький клуб врятувався від поразки лише під завершення матчу

    У середу, 19-го вересня, донецький «Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів сезону 2018/19.

    Так, у першому турі групи F підопічні Паулу Фонсеки у Харкові зіграли внічию 2:2 з німецьким «Гоффенгаймом».

    До вашої уваги фоторепортаж з матчу:

    1 з 40
    на весь екран згорнути
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
    shakhtar.com

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Матчі 1-го туру

    Група F

    «Шахтар» (Україна) - «Гоффенгайм» (Німеччина) 2:2 (1:2)

    Голи: 0:1 - Грілліч (6), 1:1 - Ісмаїлі (27), 1:2 - Нордтвейт (38), 2:2 - Майкон (81)

    «Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Ісмаїлі, Бутко, Ракицький, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 76), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес

    «Гоффенгайм»: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Шульц, Грілліч, Бітенкур (Демірбай, 64), Кадержабек, Крамарич (Нелсон, 85), Жоелінтон, Салаї (Цубер, 75)

    Попередження: Грілліч (29), Мораес (45), Алан Патрік (52), Ракицький (77)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ