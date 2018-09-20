Як «Шахтар» у Харкові виривав нічию у матчі Ліги чемпіонів з «Гоффенгаймом» (фотогалерея)
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Розсилка
Донецький клуб врятувався від поразки лише під завершення матчу
У середу, 19-го вересня, донецький «Шахтар» стартував у Лізі чемпіонів сезону 2018/19.
Так, у першому турі групи F підопічні Паулу Фонсеки у Харкові зіграли внічию 2:2 з німецьким «Гоффенгаймом».
До вашої уваги фоторепортаж з матчу:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Матчі 1-го туру
Група F
«Шахтар» (Україна) - «Гоффенгайм» (Німеччина) 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - Грілліч (6), 1:1 - Ісмаїлі (27), 1:2 - Нордтвейт (38), 2:2 - Майкон (81)
«Шахтар»: П'ятов, Хочолава, Ісмаїлі, Бутко, Ракицький, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 76), Тайсон, Марлос, Болбат (Коваленко, 57), Мораес
«Гоффенгайм»: Бауманн, Пош, Фогт, Нордтвейт, Шульц, Грілліч, Бітенкур (Демірбай, 64), Кадержабек, Крамарич (Нелсон, 85), Жоелінтон, Салаї (Цубер, 75)
Попередження: Грілліч (29), Мораес (45), Алан Патрік (52), Ракицький (77)