Як збірна України з баскетболу у Запоріжжі розгромила чинних чемпіонів Європи. Фотогалерея
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Розсилка
Українська збірна у яскравому матчі переграла чинних чемпіонів Європи
Фото: ФБУ
Перемога зберігає команді України шанси на вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу
Українська збірна у яскравому матчі переграла чинних чемпіонів Європи - збірну Словенії.
Команда Євгена Мурзіна, яка цього разу більше ніж на половину складається з молодих гравців, виконала настанови тренера та розгромно обіграла Словенію.
Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з матчу:
Кубок світу 2019 року з баскетболу
Чоловіки
Другий кваліфікаційний раунд
Україна – Словенія - 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)
Україна: Кобець - 13 + 4 підбирання, Близнюк - 11 + 7 підбирань + 5 передач, Бобров - 11 + 6 підбирань, Санон - 11, Липовий - 10 + 8 передач + 4 підбирання, Кравцов - 10 + 6 підбирань, Герун - 6 + 5 підбирань, Бояркін - 6 + 4 передачі, Павлов - 2, Пустозвонов, Мироненко, Рябчук.