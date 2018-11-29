Збірна України розгромила Словенію у відборі Кубку світу з баскетболу



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Фото взяте з fiba.basketball

У Запоріжжі на майданчику була лише одна команда

Національна збірна України з баскетболу здобула другу перемогу у другому кваліфікаційному раунді до Кубку світу 2019 року. У третьому турі даного етапу українські баскетболісти у Запоріжжі виявилися сильнішими за чинних чемпіонів Європи – збірну Словенії, які, незважаючи на солідний статус, є абсолютними аутсайдерами у відборі на світову першість (три поразки у трьох поєдинках).

Як інформує сайт Федерації баскетболу України, господарям вдалося одразу організувати потужний тиск на суперника. Його головним організатором став Липовий. Спочатку він триочковим відкрив рахунок, потім ще двічі ефектно завершив дві стрімкі атаки.

Балканці одразу вимушені були брати тайм-аут. Збивши темп українців, суперники дещо вирівняли становище. Та ненадовго. У «синьо-жовтих» найкращим чином проявилася зв’язка Кравцов – Бобров. Різниця знову стала зростати. Щоправда перевага гостей під нашим щитом дозволила наприкінці чверті дещо вирівняти становище. Хоча останнє слово залишилося за українцями – Бояркін влучив з-за дуги.

З початком другої чверті гра гостей в атаці розладналася. Як наслідок, перевага господарів 11:3. Ретельно старався максимально успішно дебютувати у національній збірній Санон. Кілька разів він спритно обкрадав суперників, яких уже непогано знає по словенському чемпіонату.

Українці у другій чверті уважніше діяли у захисті під своїм щитом. У підсумку наша перевага після першої половини матчу сягнула 10 очок. Найкращими стали Липовий і Кравцов – по 10 очок.

За першу половину у команд не пішли триочкові. Українці реалізували дві спроби з 10-ти, словенці – 14 хибних кидків.

З поновленням гри гості спробували вирівняти становище. Частково це вдалося, але лише до того часу, поки українці не задіяли швидкі вибігання із захисту в атаку. У балканців не виходило ефективно їх нейтралізовувати. Натомість господарі завершали їх результативними атаками з-під кільця чи виведенням вільного гравця на дугу. По дві дальні спроби реалізували Бояркін з Кобцем. Перед заключною чвертю Україна вже мали 24 очка переваги.

На початку останньої частини матчу українці допустили слабину, якою скористалися балканці – 7:0. Та згодом господарі знову взяли гру під контроль. Цього разу три поспіль триочкових Санона змусили суперника заспокоїтися. Надалі жодних питань щодо підсумку поєдинку не виникало.

Перемога зберігає команді України шанси на вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу. Наступний матч наша команда грає 2 грудня в Іспанії. Іспанці програли сьогодні у Туреччині (67:71), тож залишаються вкрай мотивованими. Для офіційного виходу на Кубок світу Іспанії потрібна ще одна перемога.

Фото: fiba.basketball

Кубок світу 2019 року з баскетболу

Чоловіки

Другий кваліфікаційний раунд

Україна – Словенія - 82:54 (22:18, 13:7, 23:9, 24:20)

Україна: Кобець - 13 + 4 підбирання, Близнюк - 11 + 7 підбирань + 5 передач, Бобров - 11 + 6 підбирань, Санон - 11, Липовий - 10 + 8 передач + 4 підбирання, Кравцов - 10 + 6 підбирань, Герун - 6 + 5 підбирань, Бояркін - 6 + 4 передачі, Павлов - 2, Пустозвонов, Мироненко, Рябчук.