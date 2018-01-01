Як жінки в Саудівській Аравії вперше відвідали футбольний матч (фотогалерея)

Для жінок виділили окремий сімейний сектор, відгороджений від чоловічої аудиторї бар'єрами

«Аль-Ахлі» Сергія Реброва став першим в історії Саудівської Аравії господарем матчу, який дозволили відвідати жінкам. У п'ятницю, 12 січня, трибуни стадіону в місті Джидда вперше відкрились для чарівної половини. Раніше кілька винятків робили лише для іноземок. «Аль-Ахлі» розбомбив суперника і продовжив мріяти про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінки на футбольному матчі в Саудівській Аравії. Фото: PAP

Для жінок виділили окремий сімейний сектор, відгороджений від чоловічої аудиторї бар'єрами

«Аль-Ахлі» Сергія Реброва став першим в історії Саудівської Аравії господарем матчу, який дозволили відвідати жінкам.

У п'ятницю, 12 січня, трибуни стадіону в місті Джидда вперше відкрились для чарівної половини. Раніше кілька винятків робили лише для іноземок. «Аль-Ахлі» розбомбив суперника і продовжив мріяти про чемпіонство.

Для жінок виділили окремий сімейний сектор, відгороджений від чоловічої аудиторї бар'єрами. Варто відзначити, що на тріумф команди українського тренера прийшли подивитись 23 тисячі 898 глядачів.

Наслідний принц Мохамед бін Салман анонсував у цьому році низку реформ, які нададуть більше прав жінкам. Наприклад, з червня 2018-го вони нарешті зможуть водити авто самостійно.

Молодий 32-річний політик також планує до 2030 року диверсифікувати джерела доходів Саудівської Аравії та модернізувати інші галузі надто консервативного життя багатої на нафту країни.

Наразі ж жінки не можуть без згоди чоловіка самостійно подорожувати, робити паспорт або відкривати банківський рахунок.

Джерело: Футбол 24