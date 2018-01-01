Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)

У боротьбі за золото українець випередив китайця і олімпійського спортсмена з Росії

Український фристайліст Олександр Абраменко став головним героєм нашої країни на цих Іграх. Він йшов до цього чотири Олімпіади. На вирішальній стадії фіналу Олімпіади-2018 Абраменко виконав свій кращий стрибок на Олімпіаді-2018 і набрав 128,51 бала. У боротьбі за золото українець випередив китайця Цзя Цзуняня (128,05), а також



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Олександр Абраменко - олімпійський чемпіон. Фото: Getty Images

У боротьбі за золото українець випередив китайця і олімпійського спортсмена з Росії

Український фристайліст Олександр Абраменко став головним героєм нашої країни на цих Іграх. Він йшов до цього чотири Олімпіади.

На вирішальній стадії фіналу Олімпіади-2018 Абраменко виконав свій кращий стрибок на Олімпіаді-2018 і набрав 128,51 бала.

У боротьбі за золото українець випередив китайця Цзя Цзуняня (128,05), а також олімпійського спортсмена з Росії Іллю Бурова (122,17).

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«Мені потрібно зараз поспати. Коли я прокинуся, зрозумію все це. Зараз - це як казка, це як сон», - сказав Абраменко після свого фінального стрибка.