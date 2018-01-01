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    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)

    У боротьбі за золото українець випередив китайця і олімпійського спортсмена з Росії
    Український фристайліст Олександр Абраменко став головним героєм нашої країни на цих Іграх. Він йшов до цього чотири Олімпіади. На вирішальній стадії фіналу Олімпіади-2018 Абраменко виконав свій кращий стрибок на Олімпіаді-2018 і набрав 128,51 бала. У боротьбі за золото українець випередив китайця Цзя Цзуняня (128,05), а також
    • Сьогодні, 16:31
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    Олександр Абраменко - олімпійський чемпіон. Фото: Getty Images
    Олександр Абраменко - олімпійський чемпіон. Фото: Getty Images

    У боротьбі за золото українець випередив китайця і олімпійського спортсмена з Росії

    Український фристайліст Олександр Абраменко став головним героєм нашої країни на цих Іграх. Він йшов до цього чотири Олімпіади.

    На вирішальній стадії фіналу Олімпіади-2018 Абраменко виконав свій кращий стрибок на Олімпіаді-2018 і набрав 128,51 бала.

    У боротьбі за золото українець випередив китайця Цзя Цзуняня (128,05), а також олімпійського спортсмена з Росії Іллю Бурова (122,17).

    Пропонуємо вашій увазі яскраві моменти перемоги українського фристайліста на зимових Олімпійських іграх-2018.

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    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)
    Яскраві моменти перемоги українського чемпіона Абраменка (фото)

    «Мені потрібно зараз поспати. Коли я прокинуся, зрозумію все це. Зараз - це як казка, це як сон», - сказав Абраменко після свого фінального стрибка.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
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