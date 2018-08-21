Юлія Левченко: струнка красуня та юна надія українського спорту (фотогалерея)



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Юлія Левченко

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Тиждень тому на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту українська легкоатлетка Юлія Левченко стала лише дев'ятою стрибках у висоту.

Відразу ж після змагань, вона сама себе покритикувала.

«Не виходило потрапити в розбіг. А щось поміняти вже не було часу. Загалом, це мої помилки, буду намагатися їх виправити», - зазначила вона.

Не пощастило, буває. Але ми любимо українську спортсменку все одно, яке б місце вона не зайняла.

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Джерело: ua.tribuna.com