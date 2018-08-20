Запальні дівчата з груп підтримки в пляжному футболі. Добірка яскравих фото



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Цілком ймовірно, що ці красуні можуть відволікати спортсменів від досягнення найвищих цілей

Де, як не на пляжі, можна насолодитися фінтами, красивими голами та непередбачуваною інтригою. Все це глядачами дарує пляжний футбол.

Однак, окрім спортивних баталій, око глядачів також милує перегляд виступів, які влаштовують звабливі дівчата з груп підтримки.

Подивіться самі! Цілком ймовірно, що ці красуні можуть відволікати спортсменів від досягнення найвищих цілей.