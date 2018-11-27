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    Фото

    Завершення епохи «Тефлонсо». Усі перемоги Фернандо Алонсо у Формулі-1. Фото

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    Завершення епохи «Тефлонсо». Усі перемоги Фернандо Алонсо у Формулі-1. Фото

    Іспанець завершив кар'єру у «королівських перегонах»

    Фернандо Алонсо, яке відомо, завершив кар'єру у Формулі-1.

    Минулого вікенду на Гран Прі Абу-Дабі він фінішував на 11-му місці, не здобувши таким чином очок у своїй прощальній гонці.

    Алонсо – іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу серії Формула-1 (2005, 2006) і триразовий віце-чемпіон (2010, 2012, 2013), переможець гонки «24 години Ле-Мана» (2018).

    За свою кар’єру у Формулі-1 Фернандо виграв 32 гонки, 97 разів піднімався на п’єдестал пошани. Також має у своєму активі 22 поул-позиції.

    Motorsport.com підготував список усіх його перемог:

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    2003, Гран Прі Угорщини Фото: LAT Images Renault R23B, Renault 3.0 V10. Стартував: 1
    2005, Гран Прі Малайзії Фото: Toyota Racing Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 1
    2005, Гран Прі Бахрейну Фото: LAT Images Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 1
    2005, Гран Прі Сан-Марино Фото: Ferrari Media Center Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 2
    2005, Гран Прі Європи Фото: LAT Photographic Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 6
    2005, Гран Прі Франції Фото: LAT Images Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 1
    2005, Гран Прі Німеччини Фото: LAT Images Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував: 3
    2005, Гран Прі Китаю Фото: Sutton Motorsport Images Renault R25, Renault 3.0 V10. Стартував:
    2006, Гран Прі Бахрейну Фото: Sutton Motorsport Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 4
    2006, Гран Прі Австралії Фото: LAT Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував:
    2006, Гран Прі Іспанії Фото: LAT Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 1
    2006, Гран Прі Монако Фото: Глен Данбар / LAT Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 1
    2006, Гран Прі Британії Фото: Sutton Motorsport Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 1
    2006, Гран Прі Канади Фото: Ерік Жільбер Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 1
    2006, Гран Прі Японії Фото: Sutton Motorsport Images Renault R26, Renault 2.4 V8. Стартував: 5
    2007, Гран Прі Малайзії Фото: Стівен Ті / LAT Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Стартував: 2
    2007, Гран Прі Монако Фото: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Стартував: 1
    2007, Гран Прі Європи Фото: Глен Данбар / LAT Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Стартував: 2
    2007, Гран Прі Італії Фото: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-22, Mercedes 2.4 V8. Стартував: 1
    2008, Гран Прі Сінгапуру Фото: Sutton Motorsport Images Renault R28, Renault 2.4 V8. Стартував: 15
    2008, Гран Прі Японії Фото: Sutton Motorsport Images Renault R28, Renault 2.4 V8. Стартував: 4
    2010, Гран Прі Бахрейну Фото: Sutton Motorsport Images Ferrari F10, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 3
    2010, Гран Прі Німеччини Фото: Глен Данбар / LAT Images Ferrari F10, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 2
    2010, Гран Прі Італії Фото: Ендрю Ферраро / LAT Images Ferrari F10, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 1
    2010, Гран Прі Сінгапуру Фото: LAT Images Ferrari F10, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 1
    2010, Гран Прі Кореї Фото: Ендрю Ферраро / LAT Images Ferrari F10, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 3
    2011, Гран Прі Британії Фото: Стів Етерінгтон / LAT Images Ferrari 150º Italia, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 3
    2012, Гран Прі Малайзії Фото: Глен Данбар / LAT Images Ferrari F2012, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 8
    2012, Гран Прі Європи Фото: Sutton Motorsport Images Ferrari F2012, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 11
    2012, Гран Прі Німеччини Фото: Стів Етерінгтон / LAT Images Ferrari F2012, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 1
    2013, Гран Прі Китаю Фото: Sutton Motorsport Images Ferrari F138, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 3
    2013, Гран Прі Іспанії Фото: Аластейр Стелі / LAT Images Ferrari F138, Ferrari 2.4 V8. Стартував: 5

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