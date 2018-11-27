Завершення епохи «Тефлонсо». Усі перемоги Фернандо Алонсо у Формулі-1. Фото



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Іспанець завершив кар'єру у «королівських перегонах»

Фернандо Алонсо, яке відомо, завершив кар'єру у Формулі-1.

Минулого вікенду на Гран Прі Абу-Дабі він фінішував на 11-му місці, не здобувши таким чином очок у своїй прощальній гонці.

Алонсо – іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу серії Формула-1 (2005, 2006) і триразовий віце-чемпіон (2010, 2012, 2013), переможець гонки «24 години Ле-Мана» (2018).

За свою кар’єру у Формулі-1 Фернандо виграв 32 гонки, 97 разів піднімався на п’єдестал пошани. Також має у своєму активі 22 поул-позиції.

Motorsport.com підготував список усіх його перемог: