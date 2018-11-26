Гран Прі Абу-Дабі. Хемілтон закрив сезон впевненою перемогою



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Льюіс Хемілтон не мав жодних проблем протягом гонки

Льюїс е мав жодних проблем протягом гонки та став переможцем - за ним фінішував Себастьян Феттель

На старті гонки перші п’ять гонщиків рушили без проблем: Льюїс Хемілтон, Валттері Боттас, Себастьян Феттель, Кімі Райкконен та Даніель Ріккардо зберегли за собою свої позиції.

А ось Макс Ферстаппен, який стартував на м’якішому Hypersoft і розраховував на прорив, сильно пробуксував та втратив позиції, відкотившись у кінець топ-10.

Шарль Леклер опинився на шостій позиції та почав тиснути на Ріккардо – і зробив це вдало. Паралельно з цим позаду боролися Ромен Грожан та Ніко Хюлькенберг. Німець жорстко захищав позиції, але не розминувся з колесом Haas – підлетів, перевернувся і «приземлився» на захисний бар’єр. З гонщиком було все гаразд, проте на трасі з’явилася машина безпеки.

Ферстаппен проти Окона

Наприкінці четвертого кола машина безпеки залишила трасу. Лідери зберегли свої позиції, а позаду Ферстаппен намагався продертися нагору.

На рестарті він був дев’ятим між Естебаном Оконом та Серхіо Пересом. Перед довгою прямою він пройшов Окона, але далі йому не вистачило потужності, і він одразу пропустив і Окона, і Переса.

Макс одразу контратакував Переса, а на наступному колі знову пішов в атаку на Окона. Цього разу вдаліше – хоча в один момент француз знову був попереду, але Ферстаппен пройшов його на наступній довгій «кривій».

У цей момент на стартовій прямій зупинився Райкконен – у нього відмовив мотор, а на трасі було оголошено режим віртуальної машини безпеки (VSC).

Гра Ріккардо

Появою VSC вирішили скористатися лідер Хемілтон та Леклер, який на той момент вже був четвертим. Британець повернувся на трасу позаду Ферстаппена на п’ятій позиції, а ось Шарль опинився за межами топ-10.

На рестарті Ферстаппен захистився від атаки Хемілтона, після чого лідери традиційно розпочали очікувати «справжньої» серії піт-стопів. При цьому Льюїс на свіжішій гумі не надто сильно атакував Макса, оскільки розумів, що скоро має вийти вперед.

На 16-му колі Феттель нарешті зупинився в боксах та перевзувся у Supersoft. Вже за коло також зупинився Боттас, а на 18-му колі – Ферстаппен. У лідери гонки вийшов Ріккардо, який дуже добре зберігав гуму Ultrasoft та суттєво відклав час своєї зупинки.

Приблизно на 25-му колі над трасою навіть почало накрапати, проте дощ не дуже сильно зволожив покриття, тому це не вплинуло на загальний перебіг гонки.

Не піддався на це і Ріккардо, який зупинився в боксах лише на 34-му колі та повернувся на трасу на п’ятому місці у восьми секундах позаду Ферстаппена.

Провал Боттаса

Після піт-стопів Феттель та Ферстаппен поїхали швидше за гонщиків Mercedes. Але вони скорочували відставання дуже повільно, хоча впевнено. На 35-му колі Феттель вже був на хвості Боттаса та пройшов його. У цей момент німець програвав лідеру Хемілтону сім секунд. Боттасу ж довелося захищатися від гонщиків Red Bull.

Ферстаппен намагався одразу пройти фіна, але той зрізав трасу та втримав за собою третю позицію. Тому Максу довелося почекати ще два кола за спиною – на 38-му колі у красивому маневрі він пройшов Боттаса. За ці три кола він встиг програти Феттелю п'ять секунд.

Ріккардо у цей момент мав значну перевагу у швидкості на свіжішій гумі та також почав пресингувати Боттаса і вже на 39-му колі був попереду фіна. Після цього Боттас взагалі рушив на ще один піт-стоп, оскільки команда помітила деякі пошкодження після контакту з Ферстаппеном.

Спокій на фініші

На фінальних колах Феттель потроху наближався до Хемілтона, проте коли перевага британця зменшилася до п'яти секунд, то Льюїс розпочав контролювати темп та тримав цей інтервал.

Ферстаппен наблизився до Феттеля на відстань двох секунд, але трохи втратив час через... колового Гаслі. У француза почало витікати масло з двигуна – і прямо на болід Ферстаппена. Поки Гаслі залишався на трасі, Ферстаппен втратив дві секунди. У нього вже не залишалося часу, щоб спробувати наздогнати Феттеля. Позаду Макса фінішував Ріккардо, який знову не зумів стати на подіум в Абу-Дабі.

У середній групі переможцем став Карлос Сайнс. Він стартував 11-м та отримав нагоду розпочати гонку на Ultrasoft. Він значно пересидів гонщиків, які розпочали боротьбу на Hypersoft та після свого піт-стопу втримався попереду них. За іспанцем фінішував Шарль Леклер.

Гран Прі Абу-Дабі

Гонка

Джерело: ua.Motorsport.com