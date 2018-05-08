Зіркові ветерани «Карпат» та «Дніпра» влаштували гольову феєрію на Львівщині

Мирон Маркевич відіграв по тайму за кожен з клубів

На футбольному полі винниківського стадіону ім. Богдана Маркевича 7 травня у товариській грі зустрілися ветерани львівських «Карпат» та «Дніпра». У товариському поєдинку взяло участь чимало футбольних зірок, і завершили його цілком у дружньому дусі – нічиєю 3:3. М’ячі забивали: Григорій Козловський (28, 33 та 57



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Гра ветеранів «Карпат» та «Дніпра»

Мирон Маркевич відіграв по тайму за кожен з клубів

На футбольному полі винниківського стадіону ім. Богдана Маркевича 7 травня у товариській грі зустрілися ветерани львівських «Карпат» та «Дніпра». У товариському поєдинку взяло участь чимало футбольних зірок, і завершили його цілком у дружньому дусі – нічиєю 3:3. М’ячі забивали: Григорій Козловський (28, 33 та 57 хв., з пенальті) – Олег Головань (25), Олег Шелаєв (42), Сергій Назаренко (52)

«Карпати»: Стронціцький Богдан, Уштан Володимир, Павліш Тарас, Сапуга Андрій, Вовчук Любомир, Чижевський Олександр, Шумський Віталій, Різник Володимир, Толочко Роман, Павлюх Іван, Козловський Григорій. На заміни виходили: Платон Борис, Гринишин Ярослав, Саулевич Анатолій, Маркевич Мирон, Висоцький Степан, Тлумак Андрій, Покладок Андрій. Як завжди, «тренувати» львів’ян визвався Ігор Кульчицький 

«Дніпро»: Городов Валерій, Ділай Андрій, Миргородський Юрій, Горілий Володимир, Яровенко Євген, Чередник Олексій, Плотко Ігор, Лябик Василь, Червоний Олександр, Таран Олег, Козар Геннадій. На заміни виходили: Павлюченко Костянтин, Думенко Сергій, Головань Олег, Шелаєв Олег, Назаренко Сергій, Гревцов Юрій, Маркевич Мирон, Москвін Валентин, Рикун Олександр. Читайте також Нідерландські ЗМІ: «Динамо» цікавиться півзахисником збірної Нідерландів Сьогодні, 15:13 Ініціатива проведення такого поєдинку старих друзів виходила від знаменитого тренера Мирона Маркевича, президента винниківського «Руху» Григорія Козловського та голови Федерації футболу Львівської області Олександра Шевченка. І, як показала сама зустріч футболістів-ветеранів, ідея виявилася вдалою. Задоволеними залишилися і самі учасники матчу, і вболівальники, які завітали на стадіон у Винниках. До того ж гру приурочили визначній даті в історії «Дніпра» – 100-річчю від часу заснування. За попередньою домовленістю екс-тренер «Карпат» та «Дніпра» Мирон Маркевич, який частинку серця залишив в цих колективах, відіграв по тайму (тайми по 35 хв.) за кожен з клубів. Справжнім героєм зустрічі став президент «Руху» Григорій Козловський, який підсилив «карпатівську» команду і відзначився хет-триком. У «дніпрян» забивали Олег Головань та ще «зовсім юні» Олег Шелаєв та Сергій Назаренко. Голи у сітки воріт влітали на будь-який смак.

Джерело: блог Євгена Кравса