Зірка NHL з українським коріння влаштував ефектний махач на льоду



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Пан Ткачук бере реванш FOX news

Метью Ткачук втихомирив агресора

Кажуть, що мистецтво тафгаїв у NHL вмирає… Але це не зовсім так. Коли треба - хокеїсти не відмовляють собі у бажанні помахатися. Особливо, коли на кону репутація.

Метью Ткачук - 22-річний американець з українським корінням та прізвищем, що говорить само за себе, вирішев продовжити справу Дональда Брашира та влаштував бійку прямо на льду. Як і було у “старі добрі часи”.

Ефектний інцедент стався підч час матчу чемпіонату NHL між Едмонтон Ойлерз та Калгарі Флеймз.

Другий бій Ткачука та Кессіана Автор: hockeyfights.com

Нападник Калгарі Ткачук не поділив шайбу зі своїм візаві Заком Кессіаном, причом у буквальному сенсі - хокеїсти влаштували трешток підчас вкидання, а потів вербальна суперечка перейшла у жорсткий махач на льоду.

Відзначимо, що Ткачук та Кессіан мають давні рахунки. Так, у їх минулій зустрічі україно-американець провів кілька силових прийомів проти Кессіана, через що той накинувся на суперника та добряче поколотив.

Перший бій Кессіана та Ткачука - з чого все почалося Автор: SPORTSNET У ході тієї бійки Ткачук не відповідав та був грушею для биття, а Кессіан згодом отримав двоматчеву діскваліфікацію, а Ткачук став об'єктом знущання фанатів, які звинуватили хокеїста у боягузстві. Нині ж Метью Ткачук був повноцінним учасником “змагань”. Зак Кессіан після гри заявив, що більше не вважає суперника трусом та взагалі все ОК: «Він хотів побитися в першій же зміні, але я змусив його почекати. Хотів, щоб це сталося тоді, коли я захочу. Це була гра в грі. Тепер справа зроблена. Я хотів, щоб це сталося ще раніше і все було закінчено вже тоді. Поважаю його за те, що він не став ухилятися». До речі, матч завершився перемогою “Калгарі” з рахунком 4:3.

Джерело: Главком СПОРТ