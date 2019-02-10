Дожилися: вперше в історії збірна України з хокею програла румунам



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Збірна України провалила домашній турнір Хокейна спільнота України

Українці програли всі три матчі домашнього турніру

У броварському «Терміналі» завершився міжнародний турнір з хокею за участю трьох збірних. У перших двох матчах українці програли полякам - спершу в серії буллітів, потім 1:5. Третя гра принесла сенсаційну перемогу Румунії над Польщею - 2:0.

Сьогодні українські хокеїсти мали останній шанс здобути на цьому турнірі бодай одну перемогу. Проте зустріч проти румінів стала провальною. Пропустивши дві шайби в середині першого періоду, наша команда не спромоглася відповісти, а в третій 20-хвилинці пропустила втретє - 0:3. Слабким виправданням цій поразці є відсутність через пошкодження форварда першої ланки Дмитра Німенка.

Цікаво, що в складі румунів на майданчик вийшло відразу четверо натуралізованих українців - оборонці Павло Борисенко і Євген Ємельяненко, а також нападники Антон Буточнов і Віталій Кириченко. Останній навіть закинув другу шайбу в цій зустрічі. Словацький тренер румунів Юліус Пензеш об'єднав український квартет у другій ланці, яка, в принципі, й задавала тон на майданчику.

Зауважимо, що румунам національна збірна України програла вперше в історії, враховуючи як товариські, так і офіційні поєдинки. Проте наставника нашої збірної, для якого це теж був дебют на посаді, ця невдача не лякає.

- Висновки від турніру тільки позитивні, - сказав Андрій Срюбко після матчу. - Молоді хлопці з внутрішнього чемпіонату мають великий потенціал. Клас і технічні задатки наших гравців у процесі розвиватимуться. На відсотків 90 це наш основний склад на чемпіонаті світу-2019. Мені було важливо побачити, на що вони здатні. Так, сьогодні румунам ми не закинули, але хлопці фрагментами показали непогану гру. Щоб було ліпше, треба працювати. Дам хлопцям вказівки, щоб вдосконалювали свої технічні і фізичні кондиції.

Навесні, 28 квітня - 4 травня, збірні України, Польщі і Румунії будуть суперниками на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, матчі якого відбуватимуться в Таллінні (Естонія). Крім цього тріо, на світовій першості гратимуть Японія, Естонія і Нідерланди.