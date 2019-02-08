Фанати «Динамо» пом’янули загиблого в російсько-українській війні Олега Беркута (фото)



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Друзі шанують пам'ять про Олега Фейсбук-паблік «Катай за «Динамо»

Олег «Беркут» Дідушко був легендою фанатського руху київського клубу

Вчора, 7 лютого, найдосвідченіші фанати київського «Динамо» зібралися на Софійському цвинтарі столиці, щоб пом’янути свого побратима Олега Дідушка, відомого у фанатському середовищі під прізвиськом «Беркут». У 2014-му, коли Олег як доброволець і боєць Нацгвардії пішов захищати територіальну цілісність України на Схід нашої держави, псевдо стало позивним.

7 лютого 2015 року у Дебальцевому Донецької області блокпост, який охороняв «Беркут», близько 22:30 був обстріляний ворогом. Олег загинув від величезної кількості осколкових поранень тулуба та кінцівок.

Треба сказати, що свою першу війну Дідушко пройшов ще коли потрапив строковиком Совєцької армії в Нагірний Карабах.

У фанатському русі «Динамо» «Беркут» - персона легендарна. Він стояв біля витоків цього руху. Власне, пом’янути його, покласти квіти на могилі у четверті роковини з дня смерті зібралися інші найдосвідченіші вболівальники, серед яких були й ті, хто у нинішній війні воював пліч-о-пліч з Олегом.