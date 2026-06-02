Чемпіонат світу 2026. Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія: досьє на команди групи B

Антон Федорців
Канадська збірна зустрінеться з господаркою попереднього Мундіалю
фото: QFA
Чи зможуть господарі Мундіалю продовжити боротьбу на турнірі після групового етапу?

У четвер, 11 червня 2026 року, візьме старт Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету B турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна Канади

Рейтинг ФІФА: 30-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1986, 2022)

Головний тренер: Джессі Марш

Капітан: Альфонсо Девіс

Провідний гравець: Джонатан Девід

«Кенакс» готуються стартувати на третьому для себе Мундіалі в історії. Попередні дві спроби обернулися фіаско – шість поразок у шести поєдинках. Та цього разу канадській збірній пощастило. По-перше, не довелося долати сито відбору через статус господаря. По-друге, потрапили підопічні Джессі Марша в доволі рівну групу, де кожен поєдинок буде конкурентним.

Допоможе й рідна публіка в Торонто та Ванкувері. Особливо зіркам команди, які провели непереконливий сезон. Нападник Джонатан Девід перебрався в туринський «Ювентус» із великими надіями, але забив в Італії лише вісім м'ячів за майже півсотню матчів. Та в національній команді його позиції непохитні. Девід у 26 років – найкращий бомбардир збірної Канади в історії, а його профіль здатен створити проблеми суперникам на груповому етапі.

Канадці матимуть перевагу домашніх трибун
фото: Canada Soccer

Підтримуватимуть форварда моторні фланги. Вінгер іспанського «Вільярреала» Тейджон Б'юкенен діятиме праворуч, а капітан Альфонсо Девіс – ліворуч. Останній знову багато пропустив у мюнхенській «Баварії» через травми, але коли здоров'я дозволяє – він демонструє якість. А от Камал Міллер із американського «Портленд Тімберс» намагатиметься зацементувати оборону.

Канада Марша гратиме з класичною схемою 4-4-2. На думку американського фахівця, саме така формація дозволяє витиснути максимум із сильних сторін згаданих зірок команди. Проте, проблемна лінія оборони в якийсь момент може змусити перебудуватися. Тоді Б'юкенен і Девіс закриватимуть весь фланг, а третій центрбек страхуватиме двох інших. Щоправда, цей варіант швидше ситуативний для відрізків, коли висока інтенсивність і активний пресинг обернулися голами.

Орієнтовний склад збірної Канади на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Боснії і Герцеговини

Рейтинг ФІФА: 65-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2014)

Головний тренер: Сєргєй Барбарез

Капітан: Едін Джеко

Провідний гравець: Ермедін Деміровіч

Балканська команда оформила найбільшу сенсацію кваліфікації на Мундіаль. У фіналі плейоф відбору хлопці Сєргєя Барбареза винесли самовпевнених італійців. Боснійські футболісти вдруге зіграють на турнірі та готові піднести ще кілька сюрпризів. Тим більше, жереб був прихильним до «зміїв». Принаймні цього разу їм не доведеться протистояти Аргентині на груповому етапі.

Лідером збірної Боснії і Герцеговини залишається Едін Джеко. Досвідчений форвард щойно повернув із небуття Другої Бундесліги «Шальке» з Гельзенкірхена. У згаданому поєдинку з Італією 40-річний нападник відіграв усі 120 хвилин, тож і на Мундіаль не приїхав статистом. Тим більше, Джеко матиме нагоду стати найкращим бомбардиром національної команди саме на чемпіонатах світу.

Едін Джеко не розгубив бомбардирський хист
фото: N/FSBiH

Підросло й нове покоління. Правий вінгер Есмір Байрактаревіч виходить на перші ролі в ПСВ із нідерландського Ейндговена в 21, а його колега з іншого флангу Керім Алайбеговіч запалив у «Ред Буллі» з австрійського Зальцбурга взагалі у 18 років! Додаємо до них досвідченіших опорника Івана Шуньїча («Пафос») та забивного в чемпіонаті Німеччині форварда Ермедіна Деміровіча («Штутгарт») і складається неймовірно приваблива картинка.

Тренерський штаб не замикається в тактичних побудовах. Барбарез використовував у кваліфікації схеми і з трьома, і з чотирма оборонцями. Якісний підбір він має і в цій лінії. На ЧС-2026 головним завданням боснійської збірної буде пошук балансу, зокрема між захисними та атакувальними діями. Тож не варто дивуватися, якщо на Швейцарію балканці вийдуть з одним форвардом, а на Катар – із двома.

Орієнтовний склад збірної Боснії і Герцеговини на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Катару

Рейтинг ФІФА: 55-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2022)

Головний тренер: Хулен Лопетегі

Капітан: Хасан аль-Хаїдос

Провідний гравець: Акрам Афіф

«Бордові» вперше пробилися на Мундіаль. Дебютним для національної команди став попередній турнір, але тоді Катар опинився серед учасників завдяки статусу господаря. Виснажливу кваліфікацію підопічні Хулена Лопетегі здолали важко. Якщо другий раунд відбору дався легко, то в третьому катарська збірна пропустила вперед Іран та Узбекистан, що коштувало посади Луїсу Гарсії. Аж у четвертому раунді «бордовим» вдалося обійти ОАЕ та виграти путівку на ЧС-2026.

У цих поєдинках і низці спарингів Лопетегі спробував різноманітні тактичні побудови та перевірив чималу кількість футболістів на сприйняття своїх ідей. Оглядачі схиляються до того, що іспанський фахівець обере одну з найпопулярніших зараз схем – 4-2-3-1. Провідні ж ролі дістануться центрфорварду Алмоезу Алі та крайнім нападникам Мохамеду Халеду Гоуді та Акраму Афіфу. Ветеран же Хасан аль-Хаїдос царюватиме в роздягальні.

Акрам Афіф (на передньому плані) готовий бути командиром
фото: QFA

Алі став найкращим бомбардиром збірної Катару в кваліфікації (12 м'ячів). Та й загалом він вибився у рекордсмени національної команди всіх часів за голами. Щоправда, більшу частину сезону на клубному рівні форвард пропустив, тож питання до форми Алі зберігаються. Утім, його цілком здатен підстрахувати Афіф. У складі столичного «Аль-Садда» він оформив аж 18 голів у всіх турнірах. А ще ж виконав 18 результативних передач!

Утім, на перший план виходить рівень змагань. Аналітики не бачать Катар фаворитом у жодному з трьох поєдинків на груповому етапі. Враховуючи три поразки на домашньому Мундіалі, для «бордових» успіхом стане навіть набране очко-два за океаном. Проте, вкладені в катарський футбол кошти себе виправдовують. Ще якихось 20 років тому місцева збірна навіть не ходила в претендентах для поїздки на Кубок світу.

Орієнтовний склад збірної Катару на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Збірна Швейцарії

Рейтинг ФІФА: 19-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)

Головний тренер: Мурат Якін

Капітан: Граніт Джака

Провідний гравець: Йоан Манзамбі

На черговий Мундіаль альпійці приїхали з бажанням підтвердити статус постійного учасника плейоф. Тричі поспіль Швейцарія дійшла до 1/8 фіналу.  У кваліфікації «червоні хрести» відіграли надупевнено – у групі з Косовом, Словенією та Швецією підопічні Мурата Якіна не зазнали жодної поразки, а обидві нічиї оформили фактично після виконання завдання з виходом на турнір.

Тренерський штаб швейцарців уславився тактичною гнучкістю. Тут призвичаїлися використовувати різні формації (3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1), орієнтуючись на суперника та ситуацію на полі. Команда Якіна будує атаки від оборони, але ставить на контроль м'яча. Провідна роль в такому підході відведена капітану збірної Граніту Джаці. Він опускається в глибину, щоб організувати якісний перехід між лініями, сконструювати атаки, задати темп командним діям.

Граніт Джака буде диригентом команди
фото: SFV

На вістрі баражуватиме Брель Емболо. Він рухливий, вдало відкривається між лініями та разом із атакувальними виконавцями глибше намагається створювати чисельну перевагу в небезпечних зонах поблизу чужих воріт. Один із них – нова зірочка національної команди Йоан Манзамбі. У складі німецького «Фрайбурга» він дійшов до фіналу Ліги Європи, роздаючи результативні передачі та забиваючи самотужки. Цей хлопець буде цінним активом на ринку.

А ще є Рубен Варгас, Дан Ндоє, Ноа Окафор... Якін активно застосовує ротацію і підтримує високу працездатність на флангах атаки та в центральній зоні кожні 90 хвилин. Натомість досвідчені оборонці на кшталт Фабіана Шера з англійського «Ньюкасла» та Мануеля Аканджі з міланського «Інтера» забезпечують збірній Швейцарії надійний тил. Майже хрестоматійний баланс між обороною і атакою став кредо цієї національної команди.

Орієнтовний склад збірної Швейцарії на ЧС-2026
інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи B Чемпіонату світу 2026

Аналітичний портал компанії Opta Sports фаворитом квартету бачить збірну Швейцарії. Вірогідність виходу «червоних хрестів» у плейоф оцінили на промовисті 85,84 %. Європейській команді напророкували 5,29 набраних пункта з дев'яти можливих. Другою у списку симпатій іде Канада. Господарі турніру можуть сподіватися на друге місце, адже кількість очікуваних очок склала 4,7 бала, а вірогідність путівки в 1/16 фіналу турніру – 79,26 %. Боснійцям же з катарцями залишається за ціль присоромити скептиків.

Прогноз аналітиків Opta для квартету B
інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»

