Чи підкорить Україна Варшаву? Прев’ю Чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Розповідаємо про перший великий турнір для України у сезоні з баскетболу 3х3

Спортивне літо 2026 року відкривається одним із найдинамічніших і найвидовищніших ігрових видів спорту – баскетболом 3х3. Уже з 1 по 7 червня столиця Польщі Варшава прийматиме ювілейний, десятий в історії Чемпіонат світу, який збере 40 найкращих чоловічих і жіночих збірних планети. Серед учасників турніру буде й жіноча збірна України, яка спробує вперше з 2017 року пробитися до стадії плейоф світової першості.

«Главком» розповідає про формат чемпіонату, склад української команди, її шанси на успіх, а також знайомить з головними суперницями синьо-жовтих на груповому етапі та фаворитами турніру.

Формат турніру

Палац культури у Варшаві на тиждень стане домом баскетболу 3х3 фото: відкриті джерела

Турнір триватиме сім днів і складатиметься з групового етапу та стадії плейоф.

На груповому етапі 20 команд будуть розподілені на чотири групи по п'ять збірних (групи A, B, C і D). Протягом перших чотирьох днів турніру команди зіграють між собою за круговою системою, тобто кожна збірна проведе по чотири матчі у своїй групі.

За підсумками групового раунду переможці груп (A1, B1, C1 та D1) напряму виходять до чвертьфіналу. Команди, які посіли другі та треті місця у групах, продовжують боротьбу в раунді плейін. Згідно зі схемою турніру, переможець матчу C2 – B3 виходить на A1 у чвертьфіналі, а переможець гри B2 – C3 зустрічається з D1. В іншій частині сітки переможець пари A2 – D3 грає проти C1, а переможець матчу D2 – A3 виходить на B1.

П'ятий день турніру буде присвячений матчам плейін, шостий день – чвертьфіналам. Переможці чвертьфіналів виходять до півфіналів, які відбудуться в заключний день змагань. 7 червня пройдуть півфінали, матч за третє місце та фінал. Саме цього дня визначаться чемпіони світу з баскетболу 3х3 2026 року серед чоловіків та жінок.

Загалом упродовж семи днів буде зіграно 104 матчі, що робить чемпіонат одним із найбільших і найпрестижніших турнірів у світовому баскетболі 3х3.

Склад збірної України на Чемпіонат світу

Кристина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Катерина Коваль та Анжеліка Ляшко представлять Україну у Варшаві фото: ФІБА

У столиці Польщі наша країна буде представлена однією командою – жіночою, яка входить до п’ятнадцятки світового рейтингу. Чоловіча команда, на жаль, не має достатньо високого рейтингу, щоб ані грати безпосередньо у турнірі, ані брати участь у кваліфікації до нього.

Новий тренер жіночої збірної з баскетболу 3х3, Віталій Черній, залучив майже оптимальний склад гравчинь на світову першість у Варшаві. За нашу команду зіграють Анжеліка Ляшко, Кристина Філевич, Міріам Уро-Ніле та Катерина Коваль. Усі вони, за винятком Коваль, становлять кістяк нашої команди у цьому виді спорту і регулярно залучаються до ігор за національну збірну.

Якщо аналізувати склад нашої команди, то лідеркою є Катерина Коваль. 20-річна українська надія жіночого баскетболу 5х5, яка зараз грає в американській студентській лізі NCAA, просто створена для стритболу. Під час свого виступу на етапах Жіночої світової серії (найпрестижніші комерційні змагання з баскетболу 3х3) у Відні та Уланбаторі 195-сантиметрова центрова була справжнім стовпом нашого нападу в трисекундній зоні. Майстерно працюючи під кільцем, Коваль стала лідеркою за підбираннями у столиці Австрії, зібравши 31 підбирання за гру. Вона увійшла до трійки найкращих у Монголії з 26 підбираннями. Також претендентка на те, щоб грати у Жіночій НБА, набрала 52 очок за два етапи, що є вражаючим показником за лише вісім зіграних ігор. Більше того, наша центрова навіть має в активі дальній кидок, який цілком неприродний її спеціалізації. Цим вона може допомагати розтягувати оборону суперників, що є особливо важливим для такої швидкої гри як баскетбол 3х3.

Не менш потужною центровою є і Міріам Уро-Ніле. Одна з лідерок національної збірної 5х5 буде виходити на майданчик разом із Коваль та виконувати функцію форварда, при тому граючи центрову у легших трійках з Анжелікою Ляшко і Кристиною Філевич. Уро-Ніле сильна як скорерка: вона може спокійно забивати штрафні (91% реалізації в Уланбаторі це підтверджує), а також демонструвати як гарні кидки з середньої відстані, так і кутові дальні спроби. Також вона вміє віддавати результативні передачі, які завершуються набраними очками для української команди.

Наша задня лінія теж є доволі сильною. Роль розігрувальниці виконуватиме на цій світовій першості Анжеліка Ляшко. Це пов’язано з тим, що наш основний «перший номер» та лідерка національного рейтингу Дар’я Дубнюк зазнала серйозної травми і вибула до кінця сезону. Але для Ляшко 3х3 теж чудово розкриває її шутерські якості. До прикладу, варто згадати лише те, як українка чотири роки тому на Молодіжному чемпіонаті світу забила вирішальну дальню спробу в овертаймі проти команди Румунії. Ці вміння вона реалізовувала і на дорослому рівні. До того ж, вона є дуже швидкою баскетболісткою, яка може створювати проходи і забивати з під кошика.

Форвардинею у команді є Кристина Філевич. Вона є одним з облич українського баскетболу 3х3 та 5х5, і її досвід точно допоможе синьо-жовтим в іграх. Філевич є чудовою гравчинею захисного плану, вміє робити перехоплення та навіть ставити блокшоти суперницям. Однією з її найсильніших сторін є бажання боротися за м’яч, тому підбирань українка робить доволі багато як для свого амлуа. У кидковому плані вона теж доволі варіативна, а одним з її коронних варіантів дальніх є двоочкові після кроку вперед.

Попри всі згадані переваги, у всіх варіантів складу збірної України є суттєвий недолік. Він полягає в занадто агресивному захисті, що переходить у пробивання штрафних кидків. У баскетболі 3х3 після семи набраних фолів кожне наступне порушення карається двома кидками з лінії, а після десяти ще й додається додаткове володіння команді, проти якої не дотрималися правил. Саме фактор чистого захисту може стати одним з ключових для української команди. Іншим аспектом є те, що інколи матчі, а то навіть цілі турніри просто «не йдуть» через нестабільність. Таким, наприклад, був минулорічний Чемпіонат світу, де Україна посіла останнє місце в групі через недостатньо добре поставлений напад.

Суперники України на турнірі

Україна виступить у групі D фото: ФІБА

Україні з жеребкуванням на турнірі відверто не пощастило. Найбільше побоювань викликають матчі проти двох команд, яким наші гравчині програвали найбільше разів і мали великі проблеми. Найбільш очевидною з них є команда Франції, з якою синьо–жовті двічі поспіль грали на Чемпіонатах Європи у 2024 та 2025 роках. Ті матчі завершилися більш ніж упевненими перемогами француженок, хоча остання очна зустріч все ж подарувала інтригу наприкінці матчу і завершилася лише перевагою у чотири очки (16:20). З тих версій французької команди проти України знову Марі Мілапі та Марі Мане, але головною ударною силою цієї команди є дві топові гравчині задньої лінії – чемпіонки та призерки світових першостей Гортенз Лімузін та Летиція Гуапо.

З іншим неприємним суперником Україна вже встигла провести не один контрольний матч. Йдеться про дружню до нас команду Литви, яка прийняла Україну в Каунасі для підготовки до світової першості. Хоча ця країна традиційно активно підтримує Україну, матчі проти неї синьо-жовті добре пам’ятають і по класичній версії баскетболу, і по 3х3. До того ж, до Польщі литовки їдуть у дуже потужному складі. Особливо варто відзначити лідерку збірної Каміль Націцкайте-ван дер Горст, яка є феноменальною шутеркою і створює дальні кидки з ситуацій, які інколи здаються нереальними. До того ж, це дуже атлетична гравчиня, яка любить боротися і вміє правильно «продати фол» суддям, щоб ті винагородили її штрафними кидками. Довів топовість цієї команди і виступ на етапі Жіночої серії у філіппінській Манілі, де литовки стали другими в аналогічному складі.

Проте й інші дві команди є дуже непростими, хоча досвіду проти них Україна має набагато менше. Наприклад, однією з лідерок світового баскетболу є команда Канади, за яку грають лідерка світового рейтингу Пейдж Крозон та інша легендарна для цієї країни спортсменка Кетрін Плуфф. Проте ця збірна виступатиме в дещо ослабленому складі, адже завершила кар’єру сестра-близнючка Кетрін Плуфф Мішель, а гігантська 196-сантиметрова центрова Саша Грант-Аллен опинилася поза заявкою. Також непростою збірною є команда Японії, хоча в останні роки японки суттєво втратили свій рівень у баскетболі 3х3. Без своїх елітних гравчинь Май Ямамото та Стефані Мавулі японки з п’ятого місця Олімпіади-2020 впали до рівня дев’ятих місць на світових першостях. Хоча ця команда зірок з неба і не хапає, але вона є досить зіграною, адже порівняно зі складом у 2025 році відбулася лише одна зміна.

Основні фаворити змагань

Експерти вважають нідерландок головними претендентками на перемогу фото: ФІБА

Якщо казати про головних фаворитів змагань, то пресслужба ФІБА виділяє головними фаворитками Нідерланди, США та Канаду. Якщо казати про «помаранчевих», то вони є чинними чемпіонками світу та однією з найбільш домінантних команд в історії цього виду спорту. А ось американки цікаві також і тим, що половина команди добре знайома нашій Катерині Коваль: Макейла Вільямс та Майлейжа Фулвілі грають з українкою в одній команді – LSU Tigers.

Серед тіньових фаворитів хотілося б відзначити команду Польщі, адже минулого року в Уланбаторі був чудовий кейс успіху країни-господарки. Тоді, за підтримки рідних трибун, монголки на чолі з Хулан Онолбаатар видали шалений виступ, здобувши срібну медаль. В команди Польщі теж є подібного калібру гравчині: наприклад, Александра Зємборська чи Вероніка Теленга. Вони, до слова, були частиною команди, яка не пустила на Олімпіаду збірну України, перегравши нас в очному матчі останнього відбіркового турніру. Також варто було б звернути увагу на цікаву команду Азербайджану, за яку грає лише одна корінна азербайджанка Діна Ульянова і три американки. Ця збірна перемагала цього року США і завоювала срібло Кубка чемпіонів (новостворений турнір для еліти світового баскетболу 3х3).

Натомість Україну експерти ФІБА вважають передостанньою командою за силою. Єдиними причиною такого низького рейтингу є складне жеребкування для українок, а також невдалий виступ на минулорічній першості. Однак нинішній склад готовий поборотися за набагато вищі місця та нав’язати боротьбу таким сильним командам як Франція чи Канада.

У чоловіків останні кілька турнірів доводять, що фаворитами можна вважати ледь не половину від усіх учасників. На папері найпотужнішою виглядає команда Сербії, але минулого року вона розгромно програла сенсаційній команді Швейцарії. Те саме можна сказати і про США, які вилетіли від Німеччини на стадії 1/4 фіналу. Серед інших команд можна звернути увагу на збірну Іспанії (чинні чемпіони світу), Латвії (одна з найтитулованіших збірних, яка виграла всі турніри, окрім Чемпіонату світу) та Литви (за неї зіграє Рокас Йоцис, брат майбутньої зірки світового жіночого баскетболу Юште Йоците).

Календар змагань

2 червня

15:20. Україна – Канада

17:40. Японія – Україна

4 червня

13:30. Франція – Україна

15:20. Україна – Литва

5 червня

19:00. Раунд плейін (другі команди груп зіграють з третіми командами за право виступу в ¼ фіналу)

6 червня

19:00. Чвертьфінали

7 червня

18:00. Півфінали

20:35. Бронзовий фінал (жінки)

21:05. Бронзовий фінал (чоловіки)

21:45. Золотий фінал (жінки)

22:15. Золотий фінал (чоловіки)

Ілля Мандебура, «Главком»