Фаворити, розчарування та новий Мессі. Прогноз від тренерів з Іспанії та України на Чемпіонат світу

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня 2026 року

Експерти вважають, що Мексика та Ніко Пас стануть відкриттям Чемпіонату світу з футболу, а от Англія та Португалія – проваляться на Мундіалі

Головний тренер «Карпат» Франсіско Фернандес та тренер-аналітик «Оболоні» Микола Михайлов в ексклюзивних коментарях для «Главкома» зробили свій прогноз та оцінили стан світового футболу напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Франсіско Фернандес провів успішні пів сезону в «Карпатах»

Іспанський фахівець Франсіско Фернандес очолив «зелено-білих» на початку 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 ігор (здобула 6 перемог, зокрема і над київським «Динамо»), а у квітні 2026 року його було визнано найкращим тренером місяця в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). «Карпати» під керівництвом Фернандеса фінішували на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Микола Михайлов працює тренером-аналітиком в «Оболоні»

Микола Михайлов, який вже кілька сезонів працює в «Оболоні», вважається одним з найперспективніших тренерів-аналітиків в українському професійному футболі.

Хто фаворит Чемпіонат світу з футболу 2026?

Фернандес : Франція

: Франція Михайлов: Іспанія

Темна конячка турніру?

Фернандес : Мексика

: Мексика Михайлов: Японія

Гравець, який «вистрілить»?

Фернандес : Ніко Пас (Аргентина)

: Ніко Пас (Аргентина) Михайлов: Неймар (Бразилія)

Найсильніша збірна зараз?

Фернандес : Іспанія

: Іспанія Михайлов: Іспанія

Найпереоцінена команда?

Фернандес : Бразилія

: Бразилія Михайлов: Бразилія

Хто стане головним розчаруванням?

Фернандес : Англія

: Англія Михайлов: Португалія

Один тренер, який здивує?

Фернандес : Луїс де ла Фуенте (Іспанія)

: Луїс де ла Фуенте (Іспанія) Михайлов: Томас Тухель (Англія)

VAR – допомога чи проблема?

Фернандес : Залежить від того, хто ним керуватиме

: Залежить від того, хто ним керуватиме Михайлов: Допомога

Чи вплине формат із 48 командами на якість гри?

Фернандес : Так, занадто багато матчів і низька якість у деяких із них

: Так, занадто багато матчів і низька якість у деяких із них Михайлов: Не вплине

Що складніше: виграти Чемпіонат світу як гравець чи як тренер?

Фернандес : Як гравець, адже ти можеш виграти Чемпіонат світу лише з однією збірною

: Як гравець, адже ти можеш виграти Чемпіонат світу лише з однією збірною Михайлов: Однаково

Яка збірна найкраще адаптується до нових умов турніру?

Фернандес : Мені відомо, що Мексика добре працює над цим

: Мені відомо, що Мексика добре працює над цим Михайлов: Англія

Наскільки важливою буде фізика в умовах щільного календаря?

Фернандес : Як завжди, це важливо, але не найважливіше

: Як завжди, це важливо, але не найважливіше Михайлов: Буде дуже важливою

Хто сьогодні ближче до ідеального футболу?

Фернандес : Іспанія, хоча ще побачимо, як вона переживе важливі втрати

: Іспанія, хоча ще побачимо, як вона переживе важливі втрати Михайлов: Іспанія

Чи можливий «новий Мессі/Роналду» на цьому турнірі?

Фернандес : Можливо. Є гравці, які протягом сезону показали високий рівень, але Чемпіонат світу – це інша справа

: Можливо. Є гравці, які протягом сезону показали високий рівень, але Чемпіонат світу – це інша справа Михайлов: Ні

Що важливіше: зірки чи система?

Фернандес : Зірки без хорошої колективної організації не можуть показати свій максимальний рівень

: Зірки без хорошої колективної організації не можуть показати свій максимальний рівень Михайлов: Система

Що важливіше у плейоф: дисципліна чи креатив?

Фернандес : У таких рівних матчах, де все вирішують деталі, саме креативність створює різницю

: У таких рівних матчах, де все вирішують деталі, саме креативність створює різницю Михайлов: Дисципліна

Кого б взяли у свою команду з будь-якої збірної?

Фернандес : Родрі (Іспанія): розумний, конкурентний, завжди правильно ухвалює рішення, грає на партнерів

: Родрі (Іспанія): розумний, конкурентний, завжди правильно ухвалює рішення, грає на партнерів Михайлов: Педрі (Іспанія)

Найбільш недооцінена позиція у футболі?

Фернандес : Флангові захисники (латералі), хоча сьогодні знову очевидно, наскільки вони важливі в сучасній грі

: Флангові захисники (латералі), хоча сьогодні знову очевидно, наскільки вони важливі в сучасній грі Михайлов: Опорний півзахисник

Один матч Чемпіонатів світу, який переглядали б знову і знову?

Фернандес : Іспанія – Данія (5:1), 1/8 фіналу Чемпіонат світу в Мексиці 1986 року

: Іспанія – Данія (5:1), 1/8 фіналу Чемпіонат світу в Мексиці 1986 року Михайлов: Франція – Аргентина (3:3, 2:4 по пенальті), фінал Чемпіонату світу в Катарі 2022 року

Як виглядає «ідеальний матч» у вашому розумінні?

Фернандес : Ідеальний матч для мене стався нещодавно: ПСЖ – «Баварія». Сміливі команди, які вірять у свою ідею та мають чіткі структури в атаці й обороні, грають і змагаються у дуже високому темпі, з постійним прагненням контролювати м’яч.

: Ідеальний матч для мене стався нещодавно: ПСЖ – «Баварія». Сміливі команди, які вірять у свою ідею та мають чіткі структури в атаці й обороні, грають і змагаються у дуже високому темпі, з постійним прагненням контролювати м’яч. Михайлов: Ідеальних матчів не буває, завжди є над чим працювати.

Святослав Василик, «Главком»