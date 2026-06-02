Фаворити, розчарування та новий Мессі. Прогноз від тренерів з Іспанії та України на Чемпіонат світу
Експерти вважають, що Мексика та Ніко Пас стануть відкриттям Чемпіонату світу з футболу, а от Англія та Португалія – проваляться на Мундіалі
Головний тренер «Карпат» Франсіско Фернандес та тренер-аналітик «Оболоні» Микола Михайлов в ексклюзивних коментарях для «Главкома» зробили свій прогноз та оцінили стан світового футболу напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.
Іспанський фахівець Франсіско Фернандес очолив «зелено-білих» на початку 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 ігор (здобула 6 перемог, зокрема і над київським «Динамо»), а у квітні 2026 року його було визнано найкращим тренером місяця в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). «Карпати» під керівництвом Фернандеса фінішували на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.
Микола Михайлов, який вже кілька сезонів працює в «Оболоні», вважається одним з найперспективніших тренерів-аналітиків в українському професійному футболі.
Хто фаворит Чемпіонат світу з футболу 2026?
- Фернандес: Франція
- Михайлов: Іспанія
Темна конячка турніру?
- Фернандес: Мексика
- Михайлов: Японія
Гравець, який «вистрілить»?
- Фернандес: Ніко Пас (Аргентина)
- Михайлов: Неймар (Бразилія)
Найсильніша збірна зараз?
- Фернандес: Іспанія
- Михайлов: Іспанія
Найпереоцінена команда?
- Фернандес: Бразилія
- Михайлов: Бразилія
Хто стане головним розчаруванням?
- Фернандес: Англія
- Михайлов: Португалія
Один тренер, який здивує?
- Фернандес: Луїс де ла Фуенте (Іспанія)
- Михайлов: Томас Тухель (Англія)
VAR – допомога чи проблема?
- Фернандес: Залежить від того, хто ним керуватиме
- Михайлов: Допомога
Чи вплине формат із 48 командами на якість гри?
- Фернандес: Так, занадто багато матчів і низька якість у деяких із них
- Михайлов: Не вплине
Що складніше: виграти Чемпіонат світу як гравець чи як тренер?
- Фернандес: Як гравець, адже ти можеш виграти Чемпіонат світу лише з однією збірною
- Михайлов: Однаково
Яка збірна найкраще адаптується до нових умов турніру?
- Фернандес: Мені відомо, що Мексика добре працює над цим
- Михайлов: Англія
Наскільки важливою буде фізика в умовах щільного календаря?
- Фернандес: Як завжди, це важливо, але не найважливіше
- Михайлов: Буде дуже важливою
Хто сьогодні ближче до ідеального футболу?
- Фернандес: Іспанія, хоча ще побачимо, як вона переживе важливі втрати
- Михайлов: Іспанія
Чи можливий «новий Мессі/Роналду» на цьому турнірі?
- Фернандес: Можливо. Є гравці, які протягом сезону показали високий рівень, але Чемпіонат світу – це інша справа
- Михайлов: Ні
Що важливіше: зірки чи система?
- Фернандес: Зірки без хорошої колективної організації не можуть показати свій максимальний рівень
- Михайлов: Система
Що важливіше у плейоф: дисципліна чи креатив?
- Фернандес: У таких рівних матчах, де все вирішують деталі, саме креативність створює різницю
- Михайлов: Дисципліна
Кого б взяли у свою команду з будь-якої збірної?
- Фернандес: Родрі (Іспанія): розумний, конкурентний, завжди правильно ухвалює рішення, грає на партнерів
- Михайлов: Педрі (Іспанія)
Найбільш недооцінена позиція у футболі?
- Фернандес: Флангові захисники (латералі), хоча сьогодні знову очевидно, наскільки вони важливі в сучасній грі
- Михайлов: Опорний півзахисник
Один матч Чемпіонатів світу, який переглядали б знову і знову?
- Фернандес: Іспанія – Данія (5:1), 1/8 фіналу Чемпіонат світу в Мексиці 1986 року
- Михайлов: Франція – Аргентина (3:3, 2:4 по пенальті), фінал Чемпіонату світу в Катарі 2022 року
Як виглядає «ідеальний матч» у вашому розумінні?
- Фернандес: Ідеальний матч для мене стався нещодавно: ПСЖ – «Баварія». Сміливі команди, які вірять у свою ідею та мають чіткі структури в атаці й обороні, грають і змагаються у дуже високому темпі, з постійним прагненням контролювати м’яч.
- Михайлов: Ідеальних матчів не буває, завжди є над чим працювати.
Святослав Василик, «Главком»
