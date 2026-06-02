Фаворити, розчарування та новий Мессі. Прогноз від тренерів з Іспанії та України на Чемпіонат світу

glavcom.ua
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня 2026 року
Експерти вважають, що Мексика та Ніко Пас стануть відкриттям Чемпіонату світу з футболу, а от Англія та Португалія – проваляться на Мундіалі

Головний тренер «Карпат» Франсіско Фернандес та тренер-аналітик «Оболоні» Микола Михайлов в ексклюзивних коментарях для «Главкома» зробили свій прогноз та оцінили стан світового футболу напередодні старту Чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Франсіско Фернандес провів успішні пів сезону в «Карпатах»
фото: ФК Карпати

Іспанський фахівець Франсіско Фернандес очолив «зелено-білих» на початку 2026 року. Під його керівництвом команда провела 14 ігор (здобула 6 перемог, зокрема і над київським «Динамо»), а у квітні 2026 року його було визнано найкращим тренером місяця в українській Прем'єр-лізі (УПЛ). «Карпати» під керівництвом Фернандеса фінішували на дев'ятому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Микола Михайлов працює тренером-аналітиком в «Оболоні»
фото: ФК Оболонь

Микола Михайлов, який вже кілька сезонів працює в «Оболоні», вважається одним з найперспективніших тренерів-аналітиків в українському професійному футболі.

Хто фаворит Чемпіонат світу з футболу 2026?

  • Фернандес: Франція
  • Михайлов: Іспанія

Темна конячка турніру?

  • Фернандес: Мексика
  • Михайлов: Японія

Гравець, який «вистрілить»?

  • Фернандес: Ніко Пас (Аргентина)
  • Михайлов: Неймар (Бразилія)

Найсильніша збірна зараз?

  • Фернандес: Іспанія
  • Михайлов: Іспанія

Найпереоцінена команда?

  • Фернандес: Бразилія
  • Михайлов: Бразилія

Хто стане головним розчаруванням?

  • Фернандес: Англія
  • Михайлов: Португалія

Один тренер, який здивує?

  • Фернандес: Луїс де ла Фуенте (Іспанія)
  • Михайлов: Томас Тухель (Англія)

VAR – допомога чи проблема?

  • Фернандес: Залежить від того, хто ним керуватиме
  • Михайлов: Допомога

Чи вплине формат із 48 командами на якість гри?

  • Фернандес: Так, занадто багато матчів і низька якість у деяких із них
  • Михайлов: Не вплине

Що складніше: виграти Чемпіонат світу як гравець чи як тренер?

  • Фернандес: Як гравець, адже ти можеш виграти Чемпіонат світу лише з однією збірною
  • Михайлов: Однаково

Яка збірна найкраще адаптується до нових умов турніру?

  • Фернандес: Мені відомо, що Мексика добре працює над цим
  • Михайлов: Англія

Наскільки важливою буде фізика в умовах щільного календаря?

  • Фернандес: Як завжди, це важливо, але не найважливіше
  • Михайлов: Буде дуже важливою

Хто сьогодні ближче до ідеального футболу?

  • Фернандес: Іспанія, хоча ще побачимо, як вона переживе важливі втрати
  • Михайлов: Іспанія

Чи можливий «новий Мессі/Роналду» на цьому турнірі?

  • Фернандес: Можливо. Є гравці, які протягом сезону показали високий рівень, але Чемпіонат світу – це інша справа
  • Михайлов: Ні

Що важливіше: зірки чи система?

  • Фернандес: Зірки без хорошої колективної організації не можуть показати свій максимальний рівень
  • Михайлов: Система

Що важливіше у плейоф: дисципліна чи креатив?

  • Фернандес: У таких рівних матчах, де все вирішують деталі, саме креативність створює різницю
  • Михайлов: Дисципліна

Кого б взяли у свою команду з будь-якої збірної?

  • Фернандес: Родрі (Іспанія): розумний, конкурентний, завжди правильно ухвалює рішення, грає на партнерів
  • Михайлов: Педрі (Іспанія)

Найбільш недооцінена позиція у футболі?

  • Фернандес: Флангові захисники (латералі), хоча сьогодні знову очевидно, наскільки вони важливі в сучасній грі
  • Михайлов: Опорний півзахисник

Один матч Чемпіонатів світу, який переглядали б знову і знову?

  • Фернандес: Іспанія – Данія (5:1), 1/8 фіналу Чемпіонат світу в Мексиці 1986 року
  • Михайлов: Франція – Аргентина (3:3, 2:4 по пенальті), фінал Чемпіонату світу в Катарі 2022 року

Як виглядає «ідеальний матч» у вашому розумінні?

  • Фернандес: Ідеальний матч для мене стався нещодавно: ПСЖ – «Баварія». Сміливі команди, які вірять у свою ідею та мають чіткі структури в атаці й обороні, грають і змагаються у дуже високому темпі, з постійним прагненням контролювати м’яч.
  • Михайлов: Ідеальних матчів не буває, завжди є над чим працювати.

Святослав Василик, «Главком»

