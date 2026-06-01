На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026

Мексиканці відкриватимуть мундіаль матчем з ПАР 11 червня

Збірна Мексики по футболу оголосила фінальну заявку з 26 гравців на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мексиканської футбольної федерації.

У заявку увійшов 40-річний голкіпер Гільєрмо Очоа, який виступатиме на рекордному шостому Чемпіонаті світу. Він незмінно представляє свою національну команду на мундіалях з 2006 року.

Зазначимо, що в заявці Мексики також присутній 17-річний півзахисник Хільберто Мора, в активі якого вже 7 матчів за національну команду.

Заявка збірної Мексики на Чемпіонат світу 2026

Воротарі : Рауль Ранхель (Гвадалахара, Мексика), Карлос Асеведо (Сантос Лагуна, Мексика), Гільєрмо Очоа (АЕЛ, Кіпр)

: Рауль Ранхель (Гвадалахара, Мексика), Карлос Асеведо (Сантос Лагуна, Мексика), Гільєрмо Очоа (АЕЛ, Кіпр) Захисники : Ісраель Реєс (Америка, Мексика), Хорхе Санчес (ПАОК, Греція), Сесар Монтес (локомотив, росія), Едсон Альварес (Фенербахче, Туреччина), Хоан Васкес (Дженоа, Італія), Хесус Гальярдо (Толука, Мексика), Матео Чавес (АЗ Алкмар, Нідерланди)

: Ісраель Реєс (Америка, Мексика), Хорхе Санчес (ПАОК, Греція), Сесар Монтес (локомотив, росія), Едсон Альварес (Фенербахче, Туреччина), Хоан Васкес (Дженоа, Італія), Хесус Гальярдо (Толука, Мексика), Матео Чавес (АЗ Алкмар, Нідерланди) Півзахисники : Альваро Фідальго (Бетіс, Іспанія), Браян Гутьєррес (Гвадалахара, Мексика), Орбелін Пінеда (АЕК, Греція), Ерік Ліра (Крус Асуль, Мексика), Луїс Ромо (Гвадалахара, Мексика), Обед Варгас (Атлетіко, Іспанія), Хільберто Мора (Тіхуана, Мексика), Луїс Чавес (динамо москва, росія)

: Альваро Фідальго (Бетіс, Іспанія), Браян Гутьєррес (Гвадалахара, Мексика), Орбелін Пінеда (АЕК, Греція), Ерік Ліра (Крус Асуль, Мексика), Луїс Ромо (Гвадалахара, Мексика), Обед Варгас (Атлетіко, Іспанія), Хільберто Мора (Тіхуана, Мексика), Луїс Чавес (динамо москва, росія) Нападники: Роберто Альварадо (Гвадалахара, Мексика), Сесар Уерта (Андерлехт, Бельгія), Гільєрмо Мартінес (УНАМ Пумас, Мексика), Армандо Гонсалес (Гвадалахара, Мексика), Сантьяго Хіменес (Мілан, Італія), Рауль Хіменес (Фулгем, Англія), Хуліан Кіньонес (Аль-Кадісія, Саудівська Аравія), Ернесто Вега (Толука, Мексика)

Мексика разом із США та Канадою буде господаркою майбутнього Чемпіонату світу-2026. Вона зіграє у групі А зі збірними ПАР, Чехії та Південної Кореї. Команда Хав’єра Агірре відкриватиме мундіаль матчем з південноафриканцями 11 червня.

Нагадаємо, тренерський штаб національної команди Еквадору визначився з переліком учасників Чемпіонату світу 2026. До заявки потрапили нещодавні суперники у фіналі Ліги чемпіонів – центрбек французького ПСЖ Вільян Пачо та оборонець лондонського «Арсенала» П'єро Інкап'є. Також у списку прогнозовано опинився хавбек Мойзес Кайседо з лондонського «Челсі». Компанію йому склав експівзахисник донецького «Шахтаря» Деніл Кастільйо.