Балканська збірна оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026

Антон Федорців
Антон Федорців
Едін Джеко поїде на Кубок світу в 40 років
Тренерський штаб збірної Боснії і Герцеговини визначився з переліком виконавців на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної спілки Боснії і Герцеговини.

Сєргєй Барбарез повезе на Мундіаль 26 футболістів. До заявки потрапив колишній голкіпер луганської «Зорі» Нікола Васіль. Також у списку опинився найсильніший боснійський футболіст в історії Едін Джеко.

«Золоті лілії» вирішили відразу опублікувати фінальний перелік запрошених гравців. Про всяк випадок тренерський штаб склав резервний список. До нього ввійшли дев'ять виконавців, які зможуть замінити основних через травми чи з інших причин за добу до старту на турнірі.

Фінальна заявка збірної Боснії і Герцеговини на ЧС-2026

Усі футболісти виступають за межами батьківщини. Зокрема, шестеро виконавців представляють чемпіонат Німеччини. Також боснійці грають в першостях Хорватії, Італії, Португалії, Туреччини, Франції тощо.

Воротарі: Нікола Васіль («Санкт-Паулі»), Мартин Зломісліч («Рієка»), Осман Хаджікіч («Славен Белупо»)

Захисники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедіч («Бенфіка»), Ніхад Муякіч («Газіантеп»), Нікола Катііч («Шальке»), Тарік Мухаремовіч («Сассуоло»), Стєпан Радельїч («Рієка»), Денніс Хаджікадуніч («Сампдорія»), Нідаль Челік («Ланс»)

Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч («Галл»), Іван Шуньїч («Пафос»), Іван Башіч («Астана»), Дженіс Бурніч («Карлсруе»), Ермін Махміч («Слован» Ліберець), Беньямін Тахіровіч («Брондбю»), Амар Меміч («Вікторія» Пльзень), Армін Гіговіч («Янг Бойз»), Керім-Сем Алайбеговіч (РБ «Зальцбург»), Есмір Байрактаревіч (ПСВ)

Нападники: Ермедін Деміровіч («Штутгарт»), Йово Лукіч («Універсітатя» Клуж»), Самед Баждар («Ягеллонія»), Харіс Табаковіч («Боруссія» Менхенгладбах), Едін Джеко («Шальке»)

Збірна Боснії і Герцеговини на ЧС-2026

На груповому етапі турніру балканці змагатимуться в квартеті B. Там суперниками Боснії і Герцеговини будуть національні команди Канади, Катару та Швейцарії.

Перший матч запланований на 12 червня. У канадському Торонто боснійська збірна протистоятиме співгосподарям Кубка світу. Натомість наступні поєдинки команда Барбареза гратиме в США (Лос-Анджелес і Сіетл).

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.

