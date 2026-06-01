Чемпіонат світу 2026. Мексика, ПАР, Республіка Корея, Чехія: досьє на команди групи A

Провідні збірні планети готуються до головного форуму чотириріччя

У четвр, 11 червня 2026 року, розпочнеться Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету A турніру – в матеріалі «Главкома».

Збірна Мексики

Рейтинг ФІФА: 15-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1970, 1986)

Головний тренер: Хав'єр Агірре

Капітан: Едсон Альварес

Провідний гравець: Рауль Хіменес

«Триколор» у ролі господаря турніру братиме участь в Мундіалі втретє. Попередні два виступи були успішними – національна команда двічі дійшла до 1/4 фіналу. До того ж, в обох випадках поступилися мексиканці лише майбутнім фіналістам. Та першим завданням цьогоріч буде вихід із групи.

Кістяк національної команди складають ветерани. Головною ударною силою повинен стати форвард лондонського «Фулгема» Рауль Хіменес. Хоч йому й виповнилося 35, та нападник триматиме в напрузі суперників під палким сонцем батьківщини. Торік Гіменес оформив дев'ять голів за збірну Мексики (14 матчів). Зокрема, заклав камбек у фіналі Золотого кубка КОНКАКАФ проти США (2:1).

Рауль Хіменес буде наконечником атак мексиканців фото: EFE

Досвідчені хлопці грають і в інших лініях. Наприклад, лівий фланг закриватимуть 31-річний Хесус Гальярдо та на рік молодший Ірвінг Лосано. Останній після вояжу до Європи результативно провів сезон-2025 у складі американського «Сан-Дієго» (11 голів, дев'ять асистів). А ментальним лідером роздягальні стане воротар Гільєрмо Очоа. У свої 40 років кіпер поїде на шостий Кубок світу в кар'єрі.

Та не ветеранами єдиними. Хав'єр Агірре везе на турнір 17-річного атакувального хавбека місцевої «Тіхуани» Гільберто Мору. Той дебютував за «Триколор» ще на згаданому Золотому кубку КОНКАКАФ і тепер матиме нагоду показати себе цілому світу. Навіть у компактних і працелюбних на кшталт цієї Мексики командах талант такого калібру завжди знайде можливість засяяти.

Збірна Південно-Африканської Республіки

Рейтинг ФІФА: 60-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1998, 2002, 2010)

Головний тренер: Хуго Брос

Капітан: Ронвен Вільямс

Провідний гравець: Лайл Фостер

Після тривалої паузи повертаються на Мундіаль «Бафана Бафана». Враховуючи, що попереднього разу ПАР потрапила на Чемпіонат світу завдяки статусу господаря, то з моменту попереднього виходу на турнір минулого майже чверть століття. Невдалу серію перервав бельгійський фахівець Хуго Брос. Під його керівництвом національна команда виграла групу кваліфікації.

Та в порівнянні з попередніми поколіннями цій збірній ПАР бракує зірок. У заявку на ЧС-2026 потрапили лише сім легіонерів. А їхній рівень далекий від статусу Лукаса Радебе чи Бенні Маккарті. Що й казати, коли головна зірка команди Броса – нападник передостанньої команди чемпіонату Англії. Та й навіть у складі скромного «Бернлі» Лайл Фостер не виконує роль першої скрипки (три голи за сезон).

Лайл Фостер покликаний не лише забивати м'ячі фото: BackpagePix

Утім, його функція у тактичних побудовах «Бафана Бафана» близька до парадоксального визначення «опорний форвард». Разом із хавбеком американського «Чикаго Файр» Мбекезелі Мбоказі та оборонцем Тебого Мокоеною з місцевого «Мамелоді Саундаунз» вони утворять центральну вісь, на якій триматиметься весь збудований Бросом механізм типу «битися-боротися».

Південній Африці під час жеребкування пощастило. «Бафана Бафана» не потрапили до квартету з явними фаворитами. Так, можливо, підбір виконавців у конкурентів кращий. Та працелюбність і тактична грамотність можуть мати вирішальне значення для турнірних перспектив. Тим більше, що в плейоф можна потрапити навіть з третього місця. Для збірної ПАР і це буде успіхом.

Збірна Республіки Корея

Рейтинг ФІФА: 25-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (2002)

Головний тренер: Хон Мьон Бо

Капітан: Сон Хин Мін

Провідний гравець: Хван Хі Чхан

Загадкою до Мундіалю підходять «Азійські тигри». Під керівництвом легендарного Хона Мьон Бо вони вдруге виступатимуть на турнірі. Досвід 12-річної давності виявився негативним. Тоді команда фінішувала останньою на груповому етапі, набравши лише один пункт.

Тій корейській збірній бракувало суперзірки. Зараз у складі національної команди футболіст світового класу в наявності. Сон Хин Мін після переїзду за океан остаточно перетворився на диригента атак. У складі «Лос-Анджелеса» в сезоні-2026 північноамериканської МЛС він ще не забивав. Зате віддав аж дев'ять результативних передач. Коли такий майстер в асистентах, то й забивати легше.

Сон Хин Мін повинен повести команду за собою фото: KFA

Підтвердити цю тезу намагатиметься Хван Хі Чхан. Він провів посередній рік і не врятував від вильоту англійський «Вулвергемптон». Утім, і партнерів рівня Сона поруч не мав. Та й тепер двічі переможець Ліги чемпіонів Лі Кан Ін (ПСЖ) готовий підносити снаряди форварду «вовків». У збірній Хван матиме нагоду покращити результативність і знайти собі новий клуб на прийдешній сезон.

Поступово набирається досвіду й зміна цьому тріо. Лівий крайній у схемі 3-4-2-1 Лі Те Сок, вочевидь, піде на підвищення з австрійської Бундесліги. А вінгер Ян Мін Хьок уже пішов угору з англійським «Ковентрі» під чуйним керівництвом Френка Лемпарда. Влітку він, імовірно, повернеться в лондонський «Тоттенгем» і спробує стати другим важливим корейцем в історії «шпор».

Збірна Чехії

Рейтинг ФІФА: 41-ше місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2006)

Головний тренер: Мірослав Коубек

Капітан: Ладіслав Крейчі

Провідний гравець: Патрік Шик

Після «Оксамитового розлучення» зі Словаччиною у 1993 році Чехія лише вдруге виступатиме на Кубку світу. За три десятиліття тамтешня національна команда передусім проявила себе на континенті – фінал Євро-1996, півфінал Чемпіонату Європи-2004, два чвертьфінали. Зламати цей стереотип спробують хлопці Мірослава Коубека.

Чеська збірна зразка 2026 року – поєднання зірок із провідних чемпіонатів Старого світу та роботящих «конячок» місцевої ліги. Землею обітованою для цієї генерації стала Бундесліга. У чемпіонаті Німеччини виступають оборонці Владімір Цоуфал і Робін Гранац, а також нападник Патрік Шик і Адам Гложек. Разом із «англійцями» Ладіславом Крейчі та Томашем Соучеком, а також хавбеком французького «Ліона» Павелом Шульцем вони сформували основу команди.

Патрік Шик буде головною ударною силою чеської збірної фото: FACR

Найбільші сподівання у Чехії покладають на Шика. Він провів другий поспіль результативний сезон у складі «Баєра» з Леверкузена (22 голи). Тепер форвард поїде на дебютний Мундіаль, де з допомогою згаданого Шульца та Вацлава Черни («Бешикташ») з глибини для початку створюватиме проблеми мексиканцям, південним африканцям і корейцям. За орієнтир Шик візьме Євро-2020. Тоді нападник оформив п'ять голів і розділив звання найкращого бомбардира турніру із самим Кріштіану Роналду.

Збірна Чехії – фізично сильна та доволі прямолінійна команда. У кваліфікації підопічні Коубека були першими за виграними верховими дуелями, кількістю голів зі стандартів і виконали найбільше навісів. Схема 3-4-2-1 найбільше сприятиме розкриттю сильних сторін цієї команди, а також дозволить інтегрувати нову надію місцевих уболівальників. Хавбек Адам Карабец встиг тричі зіграти на молодіжних чемпіонатах Європи, а тепер інтегрувався у дорослий футбол.

Прогноз Opta для групи A на Чемпіонат світу 2026

Аналітичний портал компанії Opta Sports головним фаворитом групи A назвав збірну Мексики. Кількість очікуваних очок команди Агірре склала 5,5 пункти з дев'яти можливих, а вірогідність виходу господарів турніру в плейоф Кубка світу оцінили на 87,86 %. Далі аналітики майже зрівняли шанси Республіки Кореї та Чехії. А от збірній Південної Африки на старті змагань пророкують лише роль постачальника очок для інших.

Антон Федорців, «Главком»