Збірна Швейцарії з футболу оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026

Команда Якіна зіграє у групі з Боснією та Герцеговиною, Канадою та Катаром

Головний тренер збірної Швейцарії з футболу Мурат Якін оголосив заявку національної команди на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Швейцарську футбольну асоціацію.

У фінальній заявці збірної Швейцарії на Чемпіонат світу опинились усі лідери команди – Граніт Джака, Ремо Фройлер, Ноа Окафор та Брель Емболо

Заявка збірної Швейцарії на Чемпіонат світу 2026 року

Воротарі : Грегор Кобель (Боруссія Д, Німеччина), Івон Мвого (Лор’ян, Франція), Марвін Келлер (Янг Бойз, Швейцарія)

Захисники : Рікардо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Мануель Акаджі (Інтер, Італія), Ніко Ельведі (Боруссія М, Німеччина), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Ерай Кемер (Валенсія, Іспанія), Міро Мухейм (Гамбург, Німеччина), Орель Аменда (Айнтрахт Ф, Німеччина), Лука Якез (Штутгарт)

Півзахисники : Граніт Джака (Сандерленд, Англія), Ремо Фройлер (Болонья, Італія), Деніс Закарія (Монако, Франція), Джібріль Соу (Севілья, Іспанія), Мішель Ебішер (Піза, Італія), Фабіан Рідер (Аугсбург, Німеччина), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз, Швейцарія), Йохам Манзамбі (Фрайбург, Німеччина), Ардон Яшарі (Мілан, Італія)

Нападники: Брель Емболо (Ренн, Франція), Рубен Варгас (Севілья, Іспанія), Дан Ндоє (Ноттінгем Форест, Англія), Зекі Амдуні (Бернлі), Ноа Окафор (Лідс, Англія), Сідрен Іттен (Фортуна, Німеччина)

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. Команда Мурата Якіна зіграє у групі B разом зі збірними Боснії та Герцеговини, Канади та Катару. 13 червня збірна Швейцарія зіграє свій стартовий матч на турнірі проти Катару.

Найкращим результатом в історії на мундіалях для збірної Швейцарії були два потрапляння до чвертьфіналу.

