Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі часів суперництва в Іспанії
фото: Reuters

Одвічні конкуренти пліч-о-пліч просувають нову серію культового конструктора

Данська корпорація Lego випустить спеціальну колекцію конструктора до Чемпіонату світу 2026 року з мініфігурками зіркових футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Soccer Bible.

У наборі будуть фігурки аргентинця Ліонеля Мессі, португальського форварда Кріштіану Роналду, бразильця Вінісіуса Жуніора та нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе. Багаторазові володарі «Золотого м'яча» Мессі та Роналду також отримали великі фігури. Увесь квартет зірок знялася в промо колекції.

У ролику кожен із четвірки футболістів намагається прилаштувати власну фігурку на модель Кубка світу. Колекція Lego Editions включатиме мініфігурки гравців і набори, які відображатимуть їхню кар'єру та ігровий стиль. Набори серії Football Highlights зроблені на спеціальних підставках у формі перших букв імені зірок. Оформлені вини в кольорах збірних, а додатковими елементами стали ігрові номери, фірмові таблички та власне мініфігурки футболістів.

Окрема історія – набори серії Football Legend. Вони присвячені Роналду та Мессі й дозволяють зібрати моделі в двох варіант. Наприклад, Роналду складається з 854 деталей, з яких можна скласти або фірмове святкування гола, або знаменитий удар португальця чере себе в падінні. Натомість фігурка Мессі складається з 958 деталей, з яких можна сконструювати святкування гола з піднятою рукою аргентинця чи фірмову позу при дриблінгу.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» також отримав персональний великий набір під назвою Celebration. Він складається з 1427 елементів, із яких можна зібрати 3D-картинку на стіну. Мессі на цьому зображенні святкує взяття воріт із двома піднятими до неба вказівними пальцями.

Параметри ЧС-2026

Прийдешній Мундіаль стане першим турніром, у якому візьмуть участь 48 збірних. Також цьогоріч уперше Кубок світу приймуть відразу три країни – США, Канада та Мексика.

Поєдинки Чемпіонату світу 2026 року приймуть 16 тамтешніх міст. Матч-відкриття 11 червня прийме Мехіко. У цьому поєдинку зійдуться національні команди Мексики та Південної Африки. Натомість фінал відбудеться 19 липня в американському Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

Загалом на турнірі зіграють 104 матчі. Зокрема, на груповому етапі Мундіалю відбудуться 72 поєдинки в дванадцяти квартетах.

Учасники ЧС-2026

Збірні представляють всі шість футбольних конфедерацій. Традиційно найбільше представництво за Європою. УЄФА делегувала на турнір 16 національних команд. Збірна України до кола обраних не потрапила, програвши півфінал плейоф кваліфікації Швеції (1:3).

Десяток збірних на Кубок світу відрядила Африка. Азію представлятимуть дев'ять національних команд, Південну Америку та Північну Америку – по шість, а честь Океанії відстоюватиме збірна Нової Зеландії.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

