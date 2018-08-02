Чемпіони Норвегії та амбіційні греки: суперники українських клубів по Кубку Європи FIBA



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БК Лавріо та БК Кьонгсберг Мінерс

До вашої уваги невеличкі візитівки команд, з якими наші клуби гратимуть за вихід у другий раунд відбору

Чемпіони України «Черкаські Мавпи» та володар національного Кубку «Дніпро» дізнались своїх суперників по першому раунду кваліфікації Кубку Європи FIBA.

До вашої уваги невеличкі візитівки команд, з якими наші клуби гратимуть за вихід у другий раунд відбору.

«Лавріо» (Греція)

Віце-чемпіон та володар Кубку України «Дніпро» розпочне боротьбу за вихід у груповий раунд Кубку Європи FIBA протистоянням з грецьким клубом «Лавріо». Команда Дениса Журавльова зіграє проти клубу, який минулий регулярний чемпіонат національної першості завершив на шостому місті. Саме цей результат наразі є найкращим в історії грецького клубу.

Команда з маленького міста Лавріон (населення - 7000) виступає в елітному грецькому дивізіоні вже три роки поспіль. «Лавріо» підвищився у класі, посівши третє місце у другій за силою лізі Греції у сезоні 2014/2015. Цікаво, що команда піднялася до головного дивізіону завдяки тому що клуб КАОД знявся зі змагань, адже за регламентом у Греції до найсильнішої ліги виходять дві кращих команди другої за силою ліги.

З року в рік «Лавріо» прогресує: дебютний сезон у головній грецькій першості новачок елітного дивізіону завершив на дев'ятому місці, у сезоні 2016/2018 став восьмим, а останню «регулярку», як ми вже говорили раніше, завершив на шостій сходинці, що наразі є найкращим виступом в історії клубу.

БК Лавріо

14 перемог у 26 матчах дозволили грецькому клубу пробитися у плей-офф чемпіонату, де її зупинив колектив гравця національної збірної Олександра Липового «Промітеас», який з рахунком (2:0) обіграв майбутнього суперника «Дніпра». Це була перша поява «Лавріо» у постсезоні грецького чемпіонату.

Щодо виступу на євроарені, то це буде дебютний сезон «Лавріо» за межами національних ліг. Команда, тренує яку, грецький спеціаліст Крістос Серелліс, розпочне свою першу єврокубкову кампанію саме з протистояння проти «Дніпра». Перший матч проти українського клубу «Лавріо» проведе на домашній арені, яка вміщує 1700 глядачів 20 вересня, а матч-відповідь, нагадаємо відбудеться у Дніпрі на паркеті СК «Шиннік» 26 вересня.

«Кьонгсберг Мінерс» (Норвегія)

Чемпіони України «Черкаські Мавпи», як ми вже знаємо, також розпочнуть свій єврокубковий сезон у першому раунді кваліфікації. Команда Максима Міхельсона протистоятиме чинним чемпіонам Норвегії - команді «Кьонгсберг Мінерс» з однойменного міста. Останні три роки цей клуб виступає у вищому норвезькому дивізіоні і найкращим досягненням команди став чемпіонський титул, який вона вперше завоювала у минулому сезоні.

Завершивши регулярний чемпіонат на другому місті з 23 перемогами та лише чотирма поразками, «Мінерс» без поразок подолали чвертьфінальний і півфінальний раунди, а у золотій серії з рахунком 2:1 перемогли команду «Аскер» - переможця регулярного чемпіонату.

Зазначимо, що у сезоні 2016/2017 «Кьонгсбергу», який виступає на невеличкій арені «Кьонгсбергхалле», вдалося виграти «регулярку», але у плей-офф команда зупинились у півфінальному раунді. Також «Мінерс» грали у фіналі плей-офф національної першості у 2001 році, а у 2003, 2006 та 2017 роках зупинялися у півфіналі.

Кьонгсберг Мінерс

Щодо виступів на євроарені, то цього року на норвезький клуб чекає камбек: «Мінерс» у єврокубках зіграють вперше з 2003 року, коли клуб виступав у Челлендж Кап. Це був єдиний досвід клубу на європейській арені.

Зазначимо, що норвежці, тренує яких місцевий спеціаліст Бард Столлер, у це міжсезоння зберегли свого лідера 24-річного американського захисника Фреда Томаса. У минулому сезоні у національній першості легіонер, якого було названо найкращим захисником чемпіонату, набирав 18,4 очка, робив 6,7 підбирання та 2,4 передачі.

«Мавпи», як і «Дніпро», у якості сіяних, виступ у кваліфікації Кубку Європи FIBA розпочнуть на виїзді - 20 вересня, а матч-відповідь проведуть у ПС «Будівельник» 26 вересня.

За матеріалами fbu.ua