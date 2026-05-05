Легендарний гравець НБА заявив, що баскетболісти ліги отримують недостатньо коштів

Артем Худолєєв
Стефен Каррі є чотириразовим чемпіоном НБА

Стефен Каррі: Зараз, згідно з правилами, ми не можемо мати частку в команді

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) та розігруючий «Голден Стейт Уорріорз» Стефен Каррі пояснив, чому, на його думку, зіркові гравці ліги не заробляють достатньо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Complex Sports.

«Зараз, згідно з правилами, ми не можемо мати частку в команді, а це велика угода… Бо це партнерство із власниками, партнерство з лігою. Ми заробляємо у короткостроковій перспективі, чи не так? Цифри здаються шаленими, але ліга заробляє значно більше.

Той факт, що ми не можемо мати частку у бізнесі, поки виступаємо, це частково причина, чому я сказав би: «Так, нам недоплачують». Тому що ви хочете бути причетним до цього», – сказав Каррі в подкасті .

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
