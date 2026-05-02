Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
Доля бронзових нагород визначалася у вирішальній третій грі

«Рівне» виграло бронзову серію та здобуло бронзові медалі сезону 2025/2026

Клуб «Рівне» виграв третій матч серії у «Харківських Соколів» і став бронзовим призером Суперліги. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Старт зустрічі краще вдався «Харківським Соколам»: вони організували ривок 10:5 завдяки результативним діям Нікітіна, Заплотинського та Клімова. У середині першої чверті їхня перевага зросла до 19:10. Проте «Рівне» зуміло скоротити відставання наприкінці десятихвилинки – влучання Рябого, Шептицького та Поносова дозволили майже наздогнати суперника. Втім, «Соколи» все ж завершили чверть попереду – 21:20.

У другій чверті ініціативу перехопили підопічні Дениса Спиридонова. Після пропущеного м’яча на старті вони відповіли ривком 12:6 і навіть вийшли вперед. Перед великою перервою, зокрема після «енд-вану» Джейкобса, «Рівне» закріпило перевагу й пішло відпочивати, ведучи 46:42.

Після перерви «Харківські Соколи» активізувалися, відіграли відставання та знову вийшли вперед. За трохи більше ніж дві хвилини до завершення третьої чверті матч перервали через повітряну тривогу. Після відновлення гри «Рівне» зуміло стабілізувати ситуацію і перед заключною десятихвилинкою мало мінімальну перевагу – 61:59.

У фінальній чверті команда Спиридонова довела матч до перемоги – 82:74. Таким чином, «Рівне» виграло серію та здобуло бронзові медалі сезону 2025/2026.

Суперліга. Серія за третє місце

«Харківські Соколи» – «Рівне» 74:82 (21:20, 21:26, 17:15, 15:21)

  • «Харківські Соколи»: Хохоник 10 + 13 + 5 підбирань, Клімов 13, Соловйов 7 + 3 передачі, Заплотинський 12 + 7 підбирань + 2 перехоплення, Нікітін 15 + 10 підбирань – старт; Мартинов 8, Клебан 7 + 4 підбирання, Максим Безима 2 + 3 підбирання, Микита Безима 0, Шавгаров 0.  
  • «Рівне»: Тимощук 9 + 10 підбирань + 6 передач, Джейкобс 15 + 4 підбирання, Биков 8 + 5 підбирань, Коровяков 7 + 9 підбирань + 4 передачі, Дюпрі 16 + 7 підбирань – старт; Поносов 16 + 6 підбирань, Шептицький 8, Рябой 3,  Кравченко 0.

Нагадаємо, «Дніпро» здобуло четвертий чемпіонський титул.

Читайте також

Пух Джетер став найкориснішимим американцем в історії збірної України з баскетболу
«Потрібна довідка з ФБР». Історії американців, які грали за збірну України з баскетболу
8 квiтня, 16:57
«Синьо-жовті» під час останньої міжнародної паузи
У збірній України з баскетболу може з'явитися американець Реклама
4 квiтня, 15:22
Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном»
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
7 квiтня, 12:55
Ігри плейоф НБА стартують 18 квітня
Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА
13 квiтня, 10:09
Серії за нагороди гратимуться до двох перемог
Серії баскетбольної Суперліги за золото та бронзу: став відомий розклад матчів
22 квiтня, 11:12
В'ячеслав Кравцов попрацює на популяризацію баскетболу в Україні
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
71 гравець подав заявку на драфт НБА 2026 року
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
28 квiтня, 12:20
Наступний матч серії до трьох перемог «Реал» Леня зіграє 1 травня 2026 року
Лень допоміг «Реалу» здобути перемогу у грі плейоф Євроліги
30 квiтня, 09:57
Станіслав Тимофеєнко – найкращий гравець сезону в українській Суперлізі
Тимофеєнко визнаний найкращим гравцем сезону баскетбольної Суперліги
Вчора, 12:10

Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
