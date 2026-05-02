Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги

«Рівне» виграло бронзову серію та здобуло бронзові медалі сезону 2025/2026

Клуб «Рівне» виграв третій матч серії у «Харківських Соколів» і став бронзовим призером Суперліги. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Старт зустрічі краще вдався «Харківським Соколам»: вони організували ривок 10:5 завдяки результативним діям Нікітіна, Заплотинського та Клімова. У середині першої чверті їхня перевага зросла до 19:10. Проте «Рівне» зуміло скоротити відставання наприкінці десятихвилинки – влучання Рябого, Шептицького та Поносова дозволили майже наздогнати суперника. Втім, «Соколи» все ж завершили чверть попереду – 21:20.

У другій чверті ініціативу перехопили підопічні Дениса Спиридонова. Після пропущеного м’яча на старті вони відповіли ривком 12:6 і навіть вийшли вперед. Перед великою перервою, зокрема після «енд-вану» Джейкобса, «Рівне» закріпило перевагу й пішло відпочивати, ведучи 46:42.

Після перерви «Харківські Соколи» активізувалися, відіграли відставання та знову вийшли вперед. За трохи більше ніж дві хвилини до завершення третьої чверті матч перервали через повітряну тривогу. Після відновлення гри «Рівне» зуміло стабілізувати ситуацію і перед заключною десятихвилинкою мало мінімальну перевагу – 61:59.

У фінальній чверті команда Спиридонова довела матч до перемоги – 82:74. Таким чином, «Рівне» виграло серію та здобуло бронзові медалі сезону 2025/2026.

Суперліга. Серія за третє місце

«Харківські Соколи» – «Рівне» 74:82 (21:20, 21:26, 17:15, 15:21)

«Харківські Соколи»: Хохоник 10 + 13 + 5 підбирань, Клімов 13, Соловйов 7 + 3 передачі, Заплотинський 12 + 7 підбирань + 2 перехоплення, Нікітін 15 + 10 підбирань – старт; Мартинов 8, Клебан 7 + 4 підбирання, Максим Безима 2 + 3 підбирання, Микита Безима 0, Шавгаров 0.

«Рівне»: Тимощук 9 + 10 підбирань + 6 передач, Джейкобс 15 + 4 підбирання, Биков 8 + 5 підбирань, Коровяков 7 + 9 підбирань + 4 передачі, Дюпрі 16 + 7 підбирань – старт; Поносов 16 + 6 підбирань, Шептицький 8, Рябой 3, Кравченко 0.

Нагадаємо, «Дніпро» здобуло четвертий чемпіонський титул.