Одна з найсильніших біатлоністок планети не виступить на Олімпійських іграх-2018
- Сьогодні, 10:58
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Габріела Коукалова не тренувалася з кінця грудня
Лідер чеського біатлону Габріела Коукалова, швидше за все, пропустить Олімпіаду-2018.
Нагадаємо, ще в міжсезонні у Габріели Коукалової виникли серйозні проблеми з литковими м'язами. Через це в нинішньому сезоні вона не провела ще жодної гонки.
Як повідомляє Blesk, Коукалова не тренувалася з кінця грудня. Видання повідомляє, що чешка як і раніше не впоралася з травмами і не виступить на Олімпіаді.
«З Габріелою ми все офіційно обговоримо в понеділок. У той же день ми оголосимо склад на Олімпіаду і дамо коментар з приводу Коукалової», - заявив глава Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза.
Нагадаємо, в минулому сезоні Коукалова посіла друге місце в загальному заліку Кубка світу з біатлону серед жінок, пропустивши вперед тільки Лауру Дальмаєр. Разом з тим, чешка стала володарем двох Малих кришталевих глобусів за перемоги в заліку спринтерських гонок і мас-стартів.
За свої досягнення Коукалова раніше була названа кращою спортсменкою Чехії в 2017 році.
Джерело: sportarena.com