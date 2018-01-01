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    Одна з найсильніших біатлоністок планети не виступить на Олімпійських іграх-2018

    Габріела Коукалова не тренувалася з кінця грудня
    Лідер чеського біатлону Габріела Коукалова, швидше за все, пропустить Олімпіаду-2018. Нагадаємо, ще в міжсезонні у Габріели Коукалової виникли серйозні проблеми з литковими м'язами. Через це в нинішньому сезоні вона не провела ще жодної гонки. Як повідомляє Blesk, Коукалова не тренувалася з кінця грудня. Видання повідомляє, що чешка як і раніше
    • Сьогодні, 10:58
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    Габріела Коукалова. Фото:&nbsp;Спортбокс
    Габріела Коукалова. Фото: Спортбокс

    Габріела Коукалова не тренувалася з кінця грудня

    Лідер чеського біатлону Габріела Коукалова, швидше за все, пропустить Олімпіаду-2018.

    Нагадаємо, ще в міжсезонні у Габріели Коукалової виникли серйозні проблеми з литковими м'язами. Через це в нинішньому сезоні вона не провела ще жодної гонки.

    Як повідомляє Blesk, Коукалова не тренувалася з кінця грудня. Видання повідомляє, що чешка як і раніше не впоралася з травмами і не виступить на Олімпіаді.

    «З Габріелою ми все офіційно обговоримо в понеділок. У той же день ми оголосимо склад на Олімпіаду і дамо коментар з приводу Коукалової», - заявив глава Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза.

    Нагадаємо, в минулому сезоні Коукалова посіла друге місце в загальному заліку Кубка світу з біатлону серед жінок, пропустивши вперед тільки Лауру Дальмаєр. Разом з тим, чешка стала володарем двох Малих кришталевих глобусів за перемоги в заліку спринтерських гонок і мас-стартів.

    За свої досягнення Коукалова раніше була названа кращою спортсменкою Чехії в 2017 році.

    Джерело: sportarena.com

    Олімпійські Ігри біатлон
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