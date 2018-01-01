Сємаков: Дуже хочу залишитися в збірній України

Українець зробив серйозну заявку на потрапляння в Пхьончхан

Натуралізований український біатлоніст Володимир Сємаков прокоментував свій успіх в спринті на етапі Кубка світу в Антхольці і поділився планами на майбутнє. З ідеальною стрільбою Сємаков в спринті в Антхольці зайняв рекордне в кар'єрі 12-е місце. Володимир втретє в кар'єрі в особистій гонці Кубка світу фінішував в топ-20. «Важкість



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Володимир Сємаков. Фото: biathlon.com.ua

Українець зробив серйозну заявку на потрапляння в Пхьончхан

Натуралізований український біатлоніст Володимир Сємаков прокоментував свій успіх в спринті на етапі Кубка світу в Антхольці і поділився планами на майбутнє.

З ідеальною стрільбою Сємаков в спринті в Антхольці зайняв рекордне в кар'єрі 12-е місце. Володимир втретє в кар'єрі в особистій гонці Кубка світу фінішував в топ-20.

«Важкість відчувалася ще на розминці. Було зрозуміло, що бігти гонку потрібно рівним темпом. В принципі так і зробив, відстріляв на лежанні чисто, тримав швидкість до стійки, а там також вийшло відпрацювати чисто. На пристрілках був вітер, тому варто було цього очікувати і під час гонки. Коли я прийшов на лежання, стріляв з поправкою два вліво, а на стійці вже без поправок працював», - поділився враженнями Володимир.

«Плани на майбутнє? Після Олімпійських ігор я не хочу завершувати кар'єру, планую бігати і далі. Поки не знаю де і як, але мені дуже хочеться залишитися в українській команді. Звичайно, потрібно показувати результат, лава запасних у нас велика, всі хочуть брати участь в змаганнях», - сказав Сємаков в коментарі для XSPORT.

Успішний виступ в спринті в Антхольці дозволило Володимиру Сємакова в особистому заліку Кубка світу піднятися на 61-е місце. Паралельно українець зробив серйозну заявку на потрапляння в остаточний склад збірної України на Олімпійські ігри в Пхьончхані.