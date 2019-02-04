До матчу «Динамо» - «Олімпіакос». У 1975-му перед греками побитого Мунтяна ледь не вигнали з команди

У 1975-му «Динамо» «Олімпіакос» перемогло, але з пригодами фото з фотоальбому «Динамо»

Майже детективна історія про те, як зусиллями нині покійного Базилевича легендарного хавбека вдалося зберегти

Рівно через десять днів, 14 лютого у Піреї команда київського «Динамо» проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького «Олімпіакоса».

«Олімпіакос» - команда в українському контексті унікальна. Тим, що в різні роки встигла пограти з усіма топовими українськими клубами – тим же «Динамо», одеським «Чорноморцем», донецьким «Шахтарем», харківським «Металістом» і «Дніпром». Ширше з команд із країн Західної Європи української футбольної географії не вивчав ніхто.

Найцікавіше, що принаймні три з п’яти попередніх протистоянь сповнені цікавої навколофутбольної складової. Про одну з таких історій «Главком» розповість сьогодні. Її головними фігурантами є дві динамівських легенди 70-х років минулого сторіччя.

Михайло Фоменко – віце-чемпіон Європи-1972, вочевидь найкращий ліберо (останній оборонець, чистильник) в історії вітчизняного футболу. Володимир Мунтян – разом із Блохіним рекордсмен за кількістю титулів чемпіонів СССР (по сім), неперевершений плеймейкер. Разом Михайло Іванович і Володимир Федорович вигравали європейські Кубок кубків і Суперкубок.

Власне, історія, яку на правах конфіденційності розповів один із партнерів за зірковим «Динамо» 70-х, трапилася саме в легендарному 1975-му.

«Восени, незадовго до виїзду на матч 1/16 фіналу Кубка чемпіонів до Греції проти «Олімпіакоса» під час якогось застілля між Фоменком і Мунтяном виник конфлікт, - каже чоловік. – Міша банально відгупав Муню. Настільки, що обличчя розпухло до нерепрезентабельного вигляду. Звісно, до Греції Володя їхати в такому стані не міг. Але й Лобановському правди не розповів. Сказав, що спіткнувся, впав. Тоді ще Перетурін у «Футбольному обозрении» назвав Мунтяна порушником режиму. Коли команда повернулася, Валерій Васильович був сповнений рішучості відрахувати Володимира з команди. Та своє вагоме слово сказав Базилевич. Олег Петрович – дипломат, він зумів переконати Лобановського, що гарячкувати не варто. І не помилився ж. Мунтян виступав на серйозному рівні ще повноцінних два роки, приніс команді чимало користі».

Тоді, у 1975-му динамівці «Олімпіакос» пройшли. Хоча й першого матчу, ведучи по ходу після дублю Віктора Колотова 2:0, не виграли. З відеонарізки голів бачимо, що зрівняли рахунок греки тоді після грубої помилки воротаря Євгена Рудакова.

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Динамо» (Київ, Україна) – 2:2

Голи: 0:1 – Колотов (27). 0:2 – Колотов (30). 1:2 – Крітікопулос (35), 2:2 – Айзінью (63)

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуєв, Фоменко, Решко, Трошкін, Буряк, Кочубинський, Колотов, Веремєєв, Блохін. Тренери – Валерій Лобановський, Олег Базилевич

«Олімпіакос»: Келесідіс, Анґеліс, Ґайтандзіс, Сіокос, Кірастас, Вієра, Ґлезос, Пампуліс, Крітікопулос, Делікаріс, Сінетопулос (Айзінью, 62). Тренер – Віктор Фредерік Бекінґем

Суддя: Ешвайлер (ФРН)

17 вересня 1975-го. Салоніки. Стадіон «Тубас». 35 513 глядачів

1975-й. «Олімпіакос» - «Динамо» - 2:2

Повторний поєдинок кияни вже з Мунтяном у складі виграли. Хоча й перемога далася непросто.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:0

Гол: 1:0 – Онищенко (66)

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Матвієнко (Зуєв, 69), Фоменко, Решко, Трошкін, Мунтян, Онищенко (Дамін, 86), Буряк, Веремєєв, Блохін. Тренери – Валерій Лобановський, Олег Базилевич

«Олімпіакос»: Келесідіс, Анґеліс, Ґайтандзіс, Сіокос, Кірастас, Вієра, Ґлезос, Айзінью, Крітікопулос, Делікаріс, Сінетопулос (Караватіс, 55) тренер – Віктор Фредерік Бекінґем

Суддя: Матіас (Австрія)

1 жовтня 1975-го. Київ. Центральний стадіон. 67 734 глядачі