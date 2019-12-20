13-річна ексросіянка Шаботова виграла чемпіонат України з фігурного катання



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Анастасія отримала дозвіл виступати за Україну в липні цього року

Колишня російська фігуристка Анастасія Шаботова виграла чемпіонат України.

Спортсменка стала єдиною учасницею, яка без помилок виконала каскад потрійний лутц - потрійний тулуп. Головна конкурентка Шаботової - дворазова чемпіонка України Анастасія Архіпова - пропустила турнір через серйозну травму коліна.

Цей успіх дозволить Шаботовій надалі розраховувати на серйозні міжнародні старти і участь в двох етапах Гран-прі серед юніорів.

На початку року Шаботова опинилася в центрі уваги, коли в ході спілкування з уболівальниками на своїй сторінці в Instagram зазначила, що для успішних виступів потрібно приймати допінг.

У липні цього року стало відомо, що Анастасія отримала дозвіл виступати за Україну.